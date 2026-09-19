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LIVE! SERIE C/C – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C Sab. 19 Set. 2026, 17:25

LIVE! SERIE C/C – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7

sab. 26/09 h 14.30: Crotone-Salernitana; h 17.30: Bari-Cosenza, Picerno-A. Cerignola; h 20.30: Cavese-Savoia;

dom. 27/09 h 12.30: Barletta-Potenza, Casertana-Catania; h 14.30: Giugliano-Inter U23; h 17.30: Scafatese-Altamura; h 20.30: Casarano-Monopoli, Foggia-Sorrento

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

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