LIVE! SERIE C/C – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! SERIE C/C – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno
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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
sab. 26/09 h 14.30: Crotone-Salernitana; h 17.30: Bari-Cosenza, Picerno-A. Cerignola; h 20.30: Cavese-Savoia;
dom. 27/09 h 12.30: Barletta-Potenza, Casertana-Catania; h 14.30: Giugliano-Inter U23; h 17.30: Scafatese-Altamura; h 20.30: Casarano-Monopoli, Foggia-Sorrento
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)