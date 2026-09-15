LECCE – Giudice sportivo, ammenda a quattro cifre per petardi e fumogeni

Aumenta la tassa fissa a cura del Lecce verso le casse della Lega di Serie A. Dopo le partite della quarta giornata, il Giudice sportivo ha multato il club giallorosso di altri ottomila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette (…)”; il totale aggiornato delle sanzioni 2026/27 per petardi e simili sale a 18.000 euro. Ricordiamo che la scorsa stagione fu la “migliore” tra le ultime, con un nuovo record di 172.000 euro solo tra fumogeni, petardi e oggetti in campo.

Ammenda di tremila euro per il Torino.

Tra i calciatori, salterà la prossima giornata Johan Vasquez (Genoa). Tra gli allenatori, due turni e ammenda di 5.000 euro per Alexsandar Kolarov (Inter); un turno per Lucas Biglia (Torino) e Massimo Nenci (Atalanta).