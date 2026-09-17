ECCELLENZA – Coppa Italia, risultati andata primo turno

Al via tra ieri e oggi l’edizione 2026/27 della Coppa Italia Eccellenza pugliese, l’anno scorso vinta dal Bisceglie.

Nella prima fase (17 settembre e 1° ottobre) si procederà con gli accoppiamenti eliminatori; nella seconda ci saranno accoppiamenti (15 e 29 ottobre) e triangolari (15, 29 ottobre, 12 novembre); quindi, semifinali (26 novembre e 10 dicembre) e finali con gare di andata (7 gennaio) e ritorno (28 gennaio).

Questi i risultati dell’andata del primo turno:

Ugento-Atl. Racale 0-0 (ieri)

A. Toma Maglie-Taurisano 1-3 (ieri)

29’ Lattante (TA), 45+1’ Sosa (TM), 61′ Okoh (TA), 71′ Boedo Varela (TA)

Cosmano FG-Canosa 2-6

3′ Lattanzio (CA), 13′ Farinola (CA), 18′ Lavopa (CA), 49′, 71′ e 80′ Di Piazza (CA), 52′ Patierno (CO), 90′ Camara (CO)



N. Spinazzola-Bitonto 3-0

10′ rig. e 89′ rig. Bozzi, 45′ Bellino

Polimnia-Atl. Acquaviva 1-1

4′ Goh (A), 83′ Palmisano rig. (P)

Taranto-Ostuni 1-1

16′ Losavio (T), 25′ aut. Infantino (O)

Squinzano-Brilla Campi 2-0

35′ D’Anna, 76′ Espindola

Novoli-Galatina 2-0

22′ Forlino, 38′ San Miguel

UC Bisceglie-S. Trani 3-0 a tav. (decisione del 25/09, Trani escluso dalla manifestazione)