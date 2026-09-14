LECCE – Maleh si prende il centro della scena: “Felice di aiutare la squadra, questo modulo esalta le mie qualità”

Riconquista del posto da titolare e standing ovation per Youssef Maleh al momento del cambio nel finale di Lecce-Monza. L’ex Fiorentina si è dimostrato elemento completo e di temperamento per la categoria, risultando fondamentale per agganciare il secondo successo stagionale, il primo ottenuto tra le mura amiche del “Via del Mare”.

APPLAUSI AL MOMENTO DELLA SOSTITUZIONE – Il pubblico del “Via del Mare” gli ha riservato un caloroso tributo al momento di uscire dal campo, incensando una prestazione di grande sostanza: «Sono contento di essere qua e dare il mio contributo, so cosa si aspettano i tifosi, l’atteggiamento è mancato nelle ultime partite. Oggi abbiamo portato il bottino pieno».

L’EFFICACIA SULLE PALLE INATTIVE – Il doppio vantaggio iniziale è nato proprio da due traiettorie tracciate dalla bandierina: «Lavoriamo su tante cose, anche sulle palle inattive, dedichiamo un allenamento a quello. Ilic ha qualità, è un’arma in più. Sono importanti e possono portare punti come oggi».

LA NUOVA INTESA SULLA MEDIANA – Schierato nel terzetto di centrocampo assieme a Ilic e Coulibaly, la mezzala giallorossa traccia la rotta: «Sicuramente siamo tanti a centrocampo, siamo a disposizione della squadra. Io sono contento per il mio contributo, in questo modulo mi esprimo meglio e ora sono importanti i punti».

NESSUN SGUARDO AL PASSATO – Sulla parentesi trascorsa lontano dal Salento nell’ultima stagione e sulle voci che hanno accompagnato la sua partenza, il calciatore chiarisce la sua posizione: «Sono venuto con le migliori intenzioni, non era mia intenzione andare via in prestito, adesso sono qua e non voglio guardare al passato. Ora voglio dare il contributo alla squadra».

IL RUOLO ED EVOLUZIONE TATTICA – Dopo i periodi in prestito con le maglie di Empoli e Cremonese, il centrocampista ha affinato il proprio bagaglio tattico: «Mi son dovuto adattare, ho giocato in un ruolo non mio, mediano a due, l’importante è giocare ed aiutare la squadra. Il mio ruolo è mezzala d’inserimento e cercare il gol».

LA PREPARAZIONE ESTIVA E LA FIDUCIA DEL MISTER – Maleh ha svolto l’intero ritiro precampionato alle direttive di Eusebio Di Francesco: «Negli ultimi quattro anni ho fatto il ritiro con il Lecce, ci sono state delle complicanze e poi sono tornato in rosa. Quest’anno ho sentito la fiducia del mister, ora bisogna entrare in condizione, sto cercando di lavorare bene e seguire le indicazioni del mister».

QUALITÀ E FASE DI CONTENIMENTO – Il nuovo assetto garantisce maggiore cifra tecnica al Lecce, anche se occorrerà registrare la fase di non possesso: «Nel calcio moderno bisogna fare le due fasi, predisposti a soffrire per poi andare in avanti e gioire. Cerchiamo di arrivare al meglio fisicamente e siamo riusciti nell’atteggiamento e dare qualcosa in più rispetto alle ultime due giornate».