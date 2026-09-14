PROMOZIONE/B – Un trio a punteggio pieno dopo la 2ª giornata: i tabellini

Sono tre le squadre al comando a punteggio pieno dopo la seconda giornata del girone B di Promozione pugliese. Si tratta di Tricase, Taviano e Latiano. Il Tricase supera in casa il Mesagne con Caputo e Lorusso; di reti ne segna di nuovo quattro il Taviano che, comunque, non ha avuto vita facilissima col Ginosa, rimasto in dieci dal 50′; di misura il Latiano si impone al Leverano coi gol di Di Leo e Menga. Primo successo del Trepuzzi (2-3 a San Vito) e del Sava che beffa in extremis il Matino, ultimo insieme al Ginosa ancora a zero punti.

I tabellini:

ATL. TRICASE-MESAGNE 2-0

RETI: 17′ pt Caputo, 40′ st Lorusso

ATL. TRICASE: Passaseo, Desiderato (36′ st Martella), Elia A., Zecca (45′ st Matere), Giglio, Maiolo, Caputo, Caracciolo, Lorusso (45′ st Torsello), Manisi, Elia F. (12′ st Castellaneta). All. Carrozza.

MESAGNE: Randino, De Luca (32′ st Liberalino), Mancarella, Di Dio, Denisi, Vantaggiato (22′ st Tsyganiuk), Diagne (31′ st Colao), Usman, Makovic (14′ st Fontana), Franciosa, Perchiazzi (40′ st Gaetano). All. Marchese.

ARBITRO: Valente di Bari.

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MATINO-SAVA 0-1

RETI: 45′ st Giunta

MATINO: Colapietro, Puzzovio (10′ st De Donno), Gomez, Manni (21′ st Darboe), Mollo, Beraza, De La Rosa (21′ st De Marco), Mossolini (32′ st Gravili), Carrino, Garcia, Jallow. All. Salvadore.

SAVA: Miccoli, Rizzo, Fornaro, Giunta, Ligorio, Fabiano, Del Gaudio (22′ st Quazzico), Richella, Marchionna, Galeandro (10′ st Sernia), Villani (15′ st Cicala). All. Santoro.

ARBITRO: Tomaselli di Brindisi.

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TAVIANO-GINOSA 4-1

RETI: 36′ pt Castrì (T), 19′ st Quarta (T), 39′ st rig. Secka (G), 43′ st Ciriolo (T), 47′ st Gennari (T)

TAVIANO: Bibba, Hoxha (41′ st Carluccio), Carrozza, Ribezzi, Fornaro (23′ st Levanto), Solimeno, Quarta (23′ st Romano), D’Amanzo, Gennari, Castrì (23′ st Ciriolo), Baglivo (25′ st Cavalera). All. Costantini.

GINOSA: Lovecchio P., Passarelli, Larizza, Cutuli (7′ st Verdano), Ventura, Cimmarusti (23′ st Matera), Lombardi, Lovecchio G., Abrescia (23′ st Basta), Lenoci (30′ st Fortunato), Secka (44′ st Dell’Orco). All. Pizzulli.

ARBITRO: Perrone di Lecce.

NOTE: al 4′ st espulso Ventura (G) per interruzione di chiara occasione da gol.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Dopo i quattro gol rifilati al Trepuzzi nella prima giornata, il Taviano ne segna altrettanti contro un Ginosa, rimasto, comunque, in partita sino ai minuti finali. I giallorossi partono subito in quinta: al 7’ Lovecchio vince il duello con Gennari lanciato a rete e, nell’azione successiva, viene salvato dal palo su tiro di Solimeno. Il gol per i locali è maturo e arriva al 36’ su calcio di punizione dal limite trasformato da Castrì. La ripresa si apre sullo stesso filone, col Taviano proiettato in attacco e vicino al raddoppio al 5’ quando Fornaro colpisce un altro palo. Si complica la vita Ventura che, per fermare Gennari lanciato a rete, si fa espellere dall’arbitro lasciando i suoi in dieci. Il bis però arriva al 19’ grazie a Quarta che infila a porta vuota su assist di Gennari. Il Ginosa riapre la gara sul finale con un rigore realizzato da Secka ma in contropiede il Taviano va a segno un altro paio di volte: prima con Ciriolo, assistito da Gennari, poi con lo stesso Gennari su cross di Cavalera. Sei punti in due partite e il Taviano è al comando della classifica a punteggio pieno. Il Ginosa resta fermo al palo con ben nove reti incassate nelle prime due partite.

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GROTTAGLIE-V. LOCOROTONDO 1-1

RETI: 18′ pt Montechiesi (G), 5′ st Romanazzo (L)

GROTTAGLIE: Soto, Carlucci, Di Re (34′ st Orlando), Faccini (41′ st Perrino), Fashanu, Abatematteo (37′ st Maiorino), Balanda, Secondo, Montechiesi (9′ st Spataro), Mastrangelo, Ruibal. All. Scardamaglia.

V. LOCOROTONDO: Palmisano, Lola, Lacirignola, Simeone (18′ st Laguardia), Neglia, Natale, Bevilacqua (34′ st Cara), Pentassuglia (29′ st Keita), Romanazzo (37′ st Sanyang), Natale R. (21′ st Di Lonardo), Dos Santos. All. Calabretto.

ARBITRO: Airoldi di Molfetta.

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LATIANO-LEVERANO 2-1

RETI: 19′ pt Di Leo (LA), 32′ pt Laena (LE), 22′ st Menga (LA)

LATIANO: Lamarina, Conta, Schirinzi, Grande (12′ st Tatullo), Galasso (20′ st De Pasquale), Amaddio, Pichierri, Dippolito, Pascariello (1′ st Ribezzi A.), Menga (12′ st Castagna), Di Leo (12′ st Calò). All. Ribezzi F.

LEVERANO: Franco R., Maca, Bardaro (10′ st Mellone), De Luca, Pasculli, Suppressa, Porpora, Stella (20′ st Pomes), Nestola, Laena, Perrone. All. Franco E.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

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SAN VITO-TREPUZZI 2-3

RETI: 4′ pt Diop (T), 26′ pt Verri (T), 2′ st Procida (S), 18′ st Protopapa (T), 22′ st Montanaro (S)

SAN VITO: Dagnano, Morleo, Tamburrano, Perrone, Borromeo (29′ pt Serio), Medico, Lazzoi, Minelli (18′ st Montanaro), Morelli, Procida, Manta (23′ st Di Giulio). All. Caputo.

TREPUZZI: Giangrande, De Lorenzis (10′ st Protopapa), Vigliotti, Taurino, Martina (42′ st Rizzo), Caragnulo, Brue, Verri (17′ st Negro), Diop, Quarta, Murrone (1’7′ st Gaudadiello). All. Sardelli.

ARBITRO: Torre di Barletta.

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SP. ORIA-MANDURIA 0-0

SP. ORIA: Maraglino, Mancarella, Martina, Tondo, Narducci, Pignataro, Mingiano, D’Ettorre (10′ st Alfarano), Lomartire, Lotito, Arsena. All. Colluto.

MANDURIA: Lauretti, Mazzarano, Chiochia, Teixeira, Coronese, Lippo, De Mitri, Napoli (21′ st Petronelli), Gatto, Vapore, Mandurino. All. Marsili.

ARBITRO: Vozza di Bari.

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V. ERCHIE-RUFFANO 0-0

V. ERCHIE: Pizzaleo, Gningue, Ndiaye, Lezzi (40′ st Ndoye), De Giorgi, Ndom, Ungaro (40′ st Ouedraogo), Rizzo, Mbappe (27′ st Girardi), Marti (27′ st Manta), Perez (30′ st Kandji). All. Morleo.

RUFFANO: Negro, Halim, Tamborrino, Alessandrì, Pinto (40′ st Verardo), Pellè, Valentini (27′ st Scarlino), Aprile, Vergari (34′ st Garzia), Nuzzo (44′ st Preite), Calzolaro. All. Galiotta.

ARBITRO: Lembo di Bari.