LECCE – Tiago Gabriel blindato: ufficiale il rinnovo con i giallorossi fino al 2030

L’U.S. Lecce blinda uno dei suoi talenti più cristallini. Con una nota ufficiale emessa poco fa, il club salentino ha annunciato il prolungamento del rapporto contrattuale con il calciatore Tiago Gabriel. Il precedente accordo, in scadenza il 30 giugno 2027, è stato esteso fino al termine della stagione sportiva 2029/30. Un segnale forte da parte della società di via Costadura, che ha voluto premiare la crescita costante e l’ottimo rendimento del difensore portoghese, ma anche per rinforzare la posizione societaria in vista di un eventuale cessione, sia a campionato in corso, sia alla fine di questa stagione.

Sbarcato nel Salento a gennaio 2025, il classe 2004 ha bagnato il suo esordio nel massimo campionato italiano in occasione della sfida Juventus-Lecce (terminata 2-1), sotto la guida tecnica di Marco Giampaolo. In quella seconda metà di stagione, tuttavia, il giovanissimo lusitano ha trovato poco spazio sul terreno di gioco, collezionando soltanto due presenze e trascorrendo gran parte dei mesi in panchina ad assimilare i ritmi della Serie A. La vera svolta per il centrale è arrivata con l’approdo in panchina di Eusebio Di Francesco a partire dal campionato 2025/26: il tecnico ha scommesso forte sulle sue qualità, trasformandolo in un titolare fisso e imprescindibile dello scacchiere giallorosso.

L’annuncio del rinnovo arriva al culmine di un avvio di campionato straordinario per il difensore. Nelle prime quattro giornate della stagione corrente, Tiago Gabriel si è rivelato un’arma spietata anche in zona gol, andando a segno già due volte: la prima nella trasferta di Venezia e la seconda, domenica scorsa, nel successo interno contro il Monza. Un contributo realizzativo pesante che va a impreziosire le sue doti in fase di marcatura e impostazione.

Nazionale Under 21 portoghese (dove vanta sette presenze), Tiago Gabriel ha finora collezionato con la maglia del Lecce 43 presenze in Serie A impreziosite da quattro reti complessive, a cui si sommano tre apparizioni in Coppa Italia. Numeri di assoluto rilievo per un ventiduenne che ha dimostrato una maturità tattica fuori dal comune.

Il centrale è un prodotto del florido settore giovanile dell’Estrela Amadora, club che si sta confermando un canale privilegiato per lo scouting leccese. Dalla stessa società lusitana sono infatti giunti in Salento anche Danilo Veiga, Kialonda Gaspar e Oumar Ngom, a conferma del proficuo asse di mercato consolidato dalla dirigenza di via Costadura.