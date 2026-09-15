ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo quattro giornate

Va in archivio la quarta giornata del campionato di Eccellenza Pugliese 2026/27 e le gerarchie tra i bomber del torneo iniziano a delinearsi con chiarezza. A guardare tutti dall’alto in vetta alla classifica marcatori c’è Riccardo Lattanzio: l’attaccante del Canosa viaggia a medie realizzative altissime grazie ai quattro centri messi a segno finora.

Alle sue spalle segue un folto gruppo a quota tre reti composto da Caserta e Ripanto della Polimnia, Palazzo del Bitonto, Di Piazza del Canosa e Corvino del Taranto. Molto affollata anche la cooperativa del gol a quota due marcature, che vede tra i protagonisti diversi profili delle compagini salentine come Bonoha e Pirretti (Atletico Racale), Citro (Squinzano), Cavaliere (Brilla Campi), Hidalgo (Ugento), Lupo (Galatina) e Garcia (Toma Maglie). Ad arricchire la lista provvisoria figurano infine ben 56 calciatori andati a segno una sola volta.

La classifica marcatori aggiornata dopo quattro turni:

4 RETI: Lattanzio (Canosa);

3 RETI: Caserta (Polimnia), Palazzo L. (Bitonto), Di Piazza (Canosa), Ripanto (Polimnia), Corvino (Taranto);

DUE RETI: Fischetti (S. Trani), Croce (UC Bisceglie), Bonoha (Atl. Racale), Lupo (Galatina), Hidalgo (Ugento), Garcia D. (A. Toma Maglie), Palmisano (Polimnia), Cavaliere (Brilla Campi), Citro (Squinzano), Farinola (Canosa), Gningue (Atl. Acquaviva), Pirretti (Atl. Racale), Yeboah (S. Trani), Zolezzi (Ostuni), Niang (Polimnia);

UNA RETE: 56 calciatori