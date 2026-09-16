CASARANO – Zampata di Grandolfo e un super Farroni: anche un ottimo Cerignola si deve piegare al “Capozza”

Seconda affermazione interna consecutiva per il Casarano, che nell’infrasettimanale supera di misura l’Audace Cerignola per 1-0. Decide il sigillo di Grandolfo sul finire del primo tempo, convalidato dopo il consulto al VAR (FVS), al culmine di una prestazione di grande sofferenza e sacrifici.

IL “CAPOZZA” RISPONDE PRESENTE – Nonostante la collocazione infrasettimanale, la cornice del “Giuseppe Capozza” si conferma calda e numerosa, con circa ottanta sostenitori giunti da Cerignola nel settore ospiti. Mister Vito Di Bari ritrova Matino al centro della difesa al posto dell’infortunato Giraudo, affida le chiavi del gioco a capitan Maiello e lancia dal primo minuto il giovane Cuzzarella nel tridente con Chiricò e Grandolfo.

FARRONI MONUMENTALE, POI IL LAMPO DI GRANDOLFO – L’avvio di gara è interamente di marca ospite. Il Cerignola parte aggressivo e tra il 5’ e il 26’ crea almeno quattro nitide palle gol con Perlingieri, Vinciguerra e Padula, ma trova sulla propria strada un insuperabile Farroni, autore di un miracolo d’istinto sulla conclusione a botta sicura dello stesso Perlingieri. Dopo aver tenuto a galla i suoi, il Casarano trova la stoccata vincente al 43’: lavoro caparbio di Cuzzarella, traccia bassa di Mercadante e deviazione vincente di Grandolfo. L’assistente segnala l’offside, ma il direttore di gara corregge la decisione dopo la revisione al video e assegna la rete dell’1-0.

GESTIONE E SOFFERENZA NELLA RIPRESA – Nella seconda frazione Di Bari inserisce Ferrara per Zanellato. Il Cerignola prova a spingere per ristabilire la parità, ma si scontra ancora con le parate dell’estremo difensore rossazzurro, provvidenziale al 21’ e al 33’ sulle stoccate di Gambale. Nel finale il Casarano si difende con ordine e sfiora a più riprese il raddoppio: Knezovic manca il bersaglio di poco, Versienti timbra il palo e Chiricò si divora il 2-0 a tu per tu con il portiere. Ma finisce 1-0 e il “Capozza” può ancora festeggiare dopo il successo di venerdì col Barletta.

L’ANALISI DI MISTER DI BARI – Nel post-partita l’allenatore rossazzurro mantiene i piedi per terra, pur godendosi l’ottimo momento di forma della squadra: «Sapete quanto ci tengo al gioco e quanto per me conta la prestazione. Abbiamo qualche difficoltà a gestire i momenti, non ci può andare sempre bene come nella gara con il Cerignola, che meritava qualcosina in più. La classifica non la guardo, sappiamo che tipo di percorso possiamo fare ma dobbiamo ancora crescere, soprattutto psicologicamente. Prendo di buono il risultato, dobbiamo ancora migliorare e crescere».

PROSSIMO IMPEGNO – Il calendario non concede pause: il Casarano sarà di scena sabato alle 17.30 sul campo del Savoia.

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IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

martedì 15.09.2026, ore 21

Serie C/C 2026/27, giornata 5

CASARANO-A. CERIGNOLA 1-0

RETI: 43′ pt Grandolfo

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Negro (34′ st Obleac), Mercadante, Matino; Zanellato (1′ st Ferrara), Maiello (32′ st Knezovic), Logoluso; Cuzzarella (22′ st Versienti), Grandolfo (22′ st Patierno), Chiricò. All. Di Bari.

A. CERIGNOLA (3-4-3): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano (22′ st Kurti); Boccadamo, Cretella, Vitale, Padula (16′ st Gambale); Perlingieri (39′ st Vidotti), Vinciguerra (16′ st D’Orazio), Sellaf (16′ st Meli). All. Catalano.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

RISULTATI E CLASSIFICA