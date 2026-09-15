ATLETICA – Regionali giovanili di Molfetta, gli atleti salentini trascinano la Puglia

Lo Stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta ha ospitato i Campionati Regionali Individuali Cadetti e Allievi (Under 16 e Under 18). La manifestazione, svolta sabato 12 e domenica 13 settembre, ha visto l’assegnazione di 72 titoli regionali tra Puglia e Basilicata e ha fornito le prime indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti nazionali, tra cui i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Under 16 in programma ad Agropoli il 3 e 4 ottobre.

Tra le altre, si registrano le prestazioni di spicco di tre atleti capaci di aggiudicarsi due titoli individuali a testa. Nella categoria Allievi (U18), Marco Primavera (Atletica Salento, di Matino) ha conquistato l’oro sia negli 800 che nei 1500 metri. Tra le Cadette (U16), la compagna di squadra Annalaura Andriani (Atletica Salento) si è imposta sia nel salto in alto che nel salto in lungo. Sempre tra gli Under 16, doppia vittoria per Felix De Paolis (Galatletica Dream Team, di Galatina), primo nel salto triplo con la misura di 13.35 metri e nel salto in lungo con 6.05 metri.

Nel resto del programma gare da segnalare il 2:34.47 nei 1000 metri Cadetti di Giuseppe Caporusso (Officina Atletica 2010), miglior crono stagionale italiano di categoria, e la prova nel martello U16 di Luigi Malcangi (62.86 metri). Tra gli U18 si sono confermati Gabriele Belardi nell’asta (4.40m), Michele Delcuratolo nel martello (59.55m) e Davide Sorressa nella marcia 5000m (22:03.34). Bene anche Gaia Cavallo (Atletica Grottaglie) nella marcia 3000 metri, trionfatrice con la terza prestazione italiana dell’anno, e Adele Dragone (Podistica Taras), che ha vinto il peso e il disco. Risultati che completano il quadro dei convocabili per la rappresentativa regionale ai prossimi Tricolori.