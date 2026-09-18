LECCE – Dopo Tiago Gabriel rinnova anche Gallo: nuova scadenza, giugno 2029

Dopo quello di Tiago Gabriel, arriva un altro rinnovo. L’U.S. Lecce ha comunicato di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Antonino Gallo. Il precedente accordo con il difensore palermitano, in scadenza il 30 giugno 2027, è stato esteso per ulteriori due stagioni, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2029.

In maglia giallorossa dalla stagione 2020/21, Gallo ha collezionato quasi 200 presenze con il Lecce tra Serie B e Serie A (ora sono 194), attraversando diverse fasi della storia recente della società. La sua militanza nel Salento è stata spesso contrassegnata da giudizi contrastanti da parte dell’ambiente, soprattutto quando, nel settembre di due anni fa, il calciatore preannunciò la sua intenzione di considerare quello in corso come il suo ultimo anno nel Salento.

Nonostante le periodiche sirene di mercato e un rapporto con la tifoseria a tratti complesso, il terzino classe 2000 si è confermato una risorsa costantemente impiegata nella corsia di sinistra dello scacchiere di Eusebio Di Francesco. Con questa operazione, la dirigenza salentina sceglie di consolidare l’organico a disposizione garantendosi continuità nel reparto arretrato e maggiore forza contrattuale sulla gestione del tesserato per le prossime stagioni.