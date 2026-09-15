LIVE! SERIE C/C – Risultati 5ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! SERIE C/C – Risultati 5ª giornata, classifica e prossimo turno
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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
sab. 19/09 h 14.30: Cosenza-Scafatese, Sorrento-Bari; h 17.30: A. Cerignola-Casertana, Savoia-Casarano; h 20.30: Altamura-Picerno, Catania-Barletta, Salernitana-Giugliano;
dom. 20/09 h 14.30: Monopoli-Crotone; h 15: Inter U23-Foggia; h 17.30: Potenza-Cavese
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)