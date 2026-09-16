ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 13.09.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 13 settembre 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
A. TOMA MAGLIE:
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
CANOSA:
COSMANO S. FG:
GALATINA:
NOVOLI:
N. SPINAZZOLA:
OSTUNI CALCIO 24: Stefano Faggiana (dir., fino al 24.09.26)
POLIMNIA:
SOCCER TRANI:
SQUINZANO: Ammenda di 100 euro
TARANTO:
TAURISANO:
UGENTO: Giuseppe Mennea (1)
UC BISCEGLIE: Vincenzo Bufi (1)
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PROMOZIONE/B
ATL. TRICASE:
FOOTBALL TAVIANO:
GINOSA: Vincenzo Caponio (dir., fino al 24.09.26); Walter Ventura (1)
LATIANO:
LEVERANO: Samuele Manca (1, Coppa Italia); Giuseppe Suppressa (1, Coppa Italia)
MANDURIA: Luigi Mazzarano (4, Coppa Italia: “Al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso al primo assistente urlando frasi ingiuriose e irriguardose”)
MESAGNE: Daniele Vantaggiato (4, Coppa Italia: “Al 31′ del primo tempo, dopo essere stato ammonito per proteste, il calciatore usava espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara; una volta espulso poneva in essere un atteggiamento minaccioso continuando ad insultarlo, veniva infine portato fuori dal terreno di gioco dai suoi compagni”)
RV GROTTAGLIE: Joaquin Balanda (1)
RUFFANO: Amleto Antonica (dir., fino al 24.09.26, Coppa Italia); Matteo Valentini (3, Coppa Italia: “Al 33′ del secondo tempo sferrava un pugno sulla schiena di un calciatore avversario senza conseguenze”)
SAN VITO:
SAVA:
SPORTING ORIA: Angelo Maraglino (10, “A gioco fermo si rivolgeva nei confronti di un calciatore avversario con una frase discriminatoria”); Diego Alfarano (3, Coppa Italia: “Al 13′ del primo tempo sferrava un violento schiaffo alla nuca di un avversario senza conseguenze”)
TREPUZZI (ex Terre di AeR):
VIRTUS ERCHIE: Archimede Morleo (all., fino al 24.09.26)
VIRTUS LOCOROTONDO:
VIRTUS MATINO:
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Trepuzzi-Leverano di Coppa Italia: preannuncio di ricorso del Leverano a cui poi non c’è stato seguito, risultato (3-1) confermato.
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Sava-Manduria di Coppa Italia: respinto il ricorso del Manduria, risultato (2-1) confermato.
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Lucera-San Severo di Coppa Italia: la gara, non disputata il giorno 10 settembre, sarà riprogrammata in una nuova data per via della documentazione sui calciatori, presentata dal Lucera, risultata non conforme a quella prescritta dal regolamento. Alla società in questione, 200 euro di ammenda.