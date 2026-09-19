ATLETICO RACALE – Si muove la macchina della solidarietà per due commercianti di Melissano

Lodevole iniziativa di solidarietà dell’Atletico Racale, non nuovo a questo tipo di iniziative benefiche. Domani pomeriggio, in occasione della sfida contro la Nuova Spinazzola che si giocherà al “Brandolino” di Melissano, a partire dalle ore 15.30, la società presieduta da Francesco Cimino devolverà l’intero ricavato della vendita dei biglietti per aiutare due commercianti di Melissano – Donato Greco e Tiberio Troisi – la cui attività (uno storico negozio di ferramenta) è stata distrutta da un incendio lo scorso 11 settembre.

Per massimizzare la raccolta fondi e garantire il massimo sostegno possibile alla causa, la dirigenza ha disposto la sospensione di tutti gli abbonamenti e degli accrediti previsti per la stagione: tutti i sostenitori dovranno acquistare il tagliando d’ingresso. A rendere ancora più speciale la giornata, sarà organizzata una riffa benefica che metterà in palio la maglia ufficiale del capitano biancazzurro, Alessandro Pirretti.

L’iniziativa del club si affianca alla straordinaria mobilitazione già partita, sia nella comunità melissanese – e non solo – ma anche sul web. In poco più di una settimana, la campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma GoFundMe (raggiungibile all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-donato-e-tiberio-a-ripartire-dopo-lincendio) ha abbondantemente superato quota 36.000 euro, a testimonianza di una risposta corale che sta travolgendo di affetto e sostegno i due commercianti melissanesi.

Il costo unico del biglietto d’ingresso è fissato a 5 euro per uomini e donne, mentre l’accesso sarà gratuito per tutti i ragazzi al di sotto dei 14 anni. L’appello del club e dell’intero ambiente biancazzurro è quello di riempire le gradinate dell’impianto sportivo per far sentire la vicinanza concreta delle comunità di Racale e Melissano a Donato e Tiberio in questo momento difficile.