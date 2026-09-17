NARDÒ – Il primo successo resta ancora un tabù: col Melfi è pari a reti bianche

Il Nardò rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato e si deve accontentare di un pareggio a reti bianche contro il Melfi che lascia parecchio amaro in bocca. In un confronto spigoloso e combattuto, risolto per lo più da spunti personali, la squadra guidata da Mauro Chianese ha creato le opportunità più nitide senza però trovare la zampata vincente, complice una manovra poco lucida negli ultimi sedici metri.

EMERGENZA IN DIFESA MA BANSE ACCENDE L’ATTACCO – Per comporre lo schieramento iniziale, il tecnico neretino ha dovuto fare i conti con un’infermeria affollata, specie nel reparto arretrato vista l’assenza per infortunio di Rizzo e Ingrosso. Difesa infarcita di under con il solo Russo a guidare Rashidi, Vitale e Spinelli, mentre in mediana Lugano ha rilevato lo squalificato Sacko. In avanti è Banse a dare imprevedibilità. La prima chance capita al 18’ sulla testa di Russo, che non inquadra la porta su punizione di Atteo. Ancora più clamorosa l’occasione del 38’: ripartenza fulminea avviata e rifinita da Banse, il cui colpo di testa a botta sicura su assist di Trombino viene murato sulla linea di porta da Barletta.

GIRANDOLA DI CAMBI E FORCING FINALE – Nella seconda frazione Chianese ridisegna i suoi col 4-2-3-1 inserendo Rivadero, Coulibaly e Skorb. In avvio di ripresa è però il Melfi a farsi minaccioso con un’incursione di Sanè disinnescata da Galli. Il Nardò risponde al 12’ con una conclusione di Rivadero deviata in corner da D’Agostino, mentre al 17’ Skorb manca di un soffio l’impatto sul pallone a centro area. I lucani replicano con De Feo che sfiora il palo di tacco. Nel finale i granata si gettano in avanti: al 43’ una percussione di Rivadero viene stoppata dalla retroguardia ospite, mentre al 45’ Trombino invoca invano il calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area lucana. Finisce 0-0: per il Nardò è il secondo X consecutivo. Domenica si andrà a Ischia.

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IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

mercoledì 16.09.2026 ore 15.30

Serie D/H 2026/27, giornata 3

NARDÒ-MELFI 0-0

NARDÒ (3-5-2): Galli; Rashidi, Vitale, Russo, Spinelli; Lugano (5′ st Rivadero), Atteo, Ceccarini; Banse (12′ st Coulibaly, 44′ st Topazzini), Trombino, Dell’Orzo (1′ st Skorb). All. Chianese.

MELFI (3-4-2-1): D’Agostino; Barletta, Husson, Massaccesi; Persia (19′ st Dicuonzo), Tuninetti, De Feo, De Marino; Polichetti (22′ st Fernandez L.), Toro (19′ st Grasso); Sanè (36′ st Benkheita). All. De Felice.

ARBITRO: Riglia di Ercolano.

RISULTATI E CLASSIFICA