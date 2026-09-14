ECCELLENZA – Squinzano da solo al comando, Taurisano festeggia in extremis: i tabellini della 4ª

Lo Squinzano batte in rimonta la Soccer Trani e si isola al comando della classifica di Eccellenza dopo quattro giornate. A un punto dai bianconeri viaggia la coppia Canosa-Acquaviva: la squadra di De Candia passeggia sul campo dello Spinazzola mentre i baresi calano il tris al Novoli. Tra le salentine festeggiano solo Squinzano e Taurisano: i granata beffano l’Ugento con un gol sullo scadere, portandosi a sette punti in classifica. Ugento fermo ancora a uno. Male anche il Galatina che infila la terza sconfitta consecutiva, battuto in casa dal Cosmano. A secco anche il Maglie, travolto dal Polimnia. Lotta ma non porta punti a casa il Racale sul campo del Taranto che festeggia coi tre punti il nuovo corso Tiozzo. Sconfitto anche l’Ostuni per mano dell’Unione Calcio.

In settimana via alla Coppa Italia. I tabellini della quarta giornata:

TARANTO-ATL. RACALE 2-1

RETI: 10′ pt Lanzolla (T), 13′ pt Corvino (T), 48′ pt rig. Pirretti (R)

TARANTO: Baietti, Delvino, Lanzolla, Guastamacchia, Hadziosmanovic, Angiulli (24′ st Di Paolantonio), Vukoja (35′ st Skoric), Lenti, Martano (13′ st Monetti), Saraniti (17′ st Losavio), Corvino (31′ st Rajkovic). All. Tiozzo.

ATL. RACALE: Sendin, Mastria (13′ st Martina), Lamberti (23′ st Signore), My, Prinari, Lonzo (40′ st Patarnello), Bonoha, De Santis, Pirretti, Siverio, Mocdece. All. Tartaglia.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

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ACQUAVIVA-NOVOLI 3-0

RETI: 7′ st Florez, 42′ st Gningue, 46′ st Rucci

ACQUAVIVA: Ditoma, Gningue (43′ st Rucci), Cassini, Di Cillo, Cota, Taal, Pereira, Conceicao (1′ st Goh), Florez (46′ pt Cosmo), Graziano, Fall (36′ st Stella). All. Casucci.

NOVOLI: Suma, Semeraro, Forlino, Stranieri, Bautista G. (34′ st Cirio), De Blasi, Terio (32′ st Natale), Dell’Anna, Chabboura (26′ st De Luca), Patanelli (26′ st San Miguel), Avantaggiato (26′ st Miglietta). All. Luperto.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

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GALATINA-COSMANO FG 0-2

RETI: 2′ pt Longo, 52′ st Aroca

GALATINA: Caroppo, Candido, Donno (22′ st Togora), Marin (13′ st Fanè), Caminiti (36′ st Russo), Mengoli, Abatelillo (22′ st Attanasio), Lupo, Panadero, Flordelmundo (13′ st Prekducaj), Mariano. All. Marino.

COSMANO FG: Armenise, Acquaviva (48′ st Cobuzzi), Botticelli (19′ st Cormio), Paolillo, Mascia, Colonna, Longo, Landi (36′ st De Marco), Caggianelli (26′ st Aroca), Sfrecola, Iddi (34′ st Patierno). All. Mascia.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

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TAURISANO-UGENTO 1-0

RETI: 45′ st Lezcano

TAURISANO: Liso, Raffin, Bianco P. (33′ st Morleo), De Vasconcelos, Cabrera (15′ pt Cavalieri), Pennetta, Bianco M., Maiolo, Okoh (1′ st Lezcano), Boedo Varela, Ponzo (33′ st Palese). All. Sportillo.

UGENTO: Colazo, Mennea, Marcè (33′ st Russo), Graziano, Castillo (8′ st Barroso), Macias, Mbodji (8′ st Garofalo), Romano, Larrucea, Albin Gomez, Hidalgo (42′ st Pignataro). All. Oliva.

ARBITRO: Di Muro di Salerno.

NOTE: Al 40′ st espulso Mennea (U) per doppia ammonizione. Gara giocata sul neutro di Melissano.

(US Ugento Calcio) – Sconfitta allo scadere per l’Ugento. Veleno nella coda del match per la formazione di mister Oliva, ex in panchina e messo di fronte al Taurisano dell’amico Piero Sportillo, che prima resta in dieci e poi subisce la segnatura all’ultimo minuto regolamentare. Possesso palla giallorosso, anche se latitano le azioni pericolose dalle parti dell’area di rigore avversaria.

Appena dopo il quarto d’ora di gara, il Toro perde Cabrera per infortunio ma sale di tono. Pallone pericoloso di Maiolo dalla sinistra, bravo Mennea ad anticipare il diretto avversario sul secondo palo. Sugli sviluppi dell’angolo incorna di testa Okoh, attentissimo Colazo che si allunga alla sua destra e respinge. Il portiere giallorosso si ripete sulla conclusione dal limite di Maiolo. La prima frazione di gioco si chiude con Marcè che affonda sulla sinistra e mette in area di rigore un cross tagliato: non ortodosso ma efficace l’intervento di Cavalieri che manda in angolo.

La ripresa segue il canovaccio dei primi 45’di gioco, le squadre si affrontano guardinghe e attente a non scoprirsi. Col passare dei minuti, l’Ugento prende campo e comincia a farsi pericoloso dalle parti di Liso, bravo al 28’a mandare oltre la traversa un colpo di testa di Albin Gomez. Passano un paio di minuti e il portiere granata è impegnato da Hidalgo che calcia dai 20 metri. Due azioni gol giallorosse a ridosso del minuto 38. Lanciato in profonditaLarrucea spara sull’estremo difensore in uscita, angolo. Dalla bandierina di destra, il pallone pesca Albin Gomez colpo di testa sul primo palo e pallone che va a sbattere sul legno opposto. Al 40’, l’Ugento resta in dieci, Mennea interviene in ritardo al limite dell’area di rigore e si guadagna il secondo giallo. Entra Pignataro per rinforzare gli ormeggi dietro, ma la beffa arriva al 45’. Garofalo perde palla in uscita, la sfera finisce a Lezcano che incrocia di destro e trova il tocco decisivo di Graziano che beffa Colazo e l’Ugento. Un punto in classifica per i giallorossi che tra mercoledì e domenica affronteranno due impegni casalinghi: Racale in Coppa Italia e Ostuni per la quinta giornata di campionato.

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N. SPINAZZOLA-CANOSA 1-5

RETI: 16′ pt Simone (C), 4′ st Lattanzio (C), 23′ st Visani (C), 27′ st Farinola (C), 32′ st Silvestri (S), 33′ st Di Piazza (C)

N. SPINAZZOLA: Sapri, Gabriele, Paparella, Gramegna (3′ st Quarta), Schiavone (7′ st Dell’Aglio), Cappellari, Simone, Silvestri, Bozzi, Dargenio, Massari. All. Maino.

CANOSA: Masi, De Gol, Giambuzzi (38′ st Marchionna), Lamacchia (17′ st Visani), Simone, Bernaola (24′ st Cafagna), Castro, Farinola, Lavopa, Rotondo (34′ st Dammacco), Lattanzio (24′ st Di Piazza). All. De Candia.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

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SQUINZANO-S. TRANI 2-1

RETI: 27′ pt Yeboah (T), 12′ st Citro (S), 32′ st Iaia (S)

SQUINZANO: Bandini, Haas (31′ st Arnesano), Telera, Mancarella (22′ st Ortigao), Gautieri (11′ st Urbano), Calair, Citro (17′ st Bonicelli), D’Anna (36′ st Montinaro), Greco, Fineo, Iaia. All. Funaro.

S. TRANI: Donnarumma, Gonzalez, Martinez (25′ st Milli), Turitto (36′ st Flores), Tkachuk, Fischetti (17′ st Lanzone), Silvestris, Acosta, Neri, Yeboah, Colombo. All. Moscelli.

ARBITRO: Izzo di Isernia.

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BITONTO-BRILLA CAMPI 2-1

RETI: 7′ pt Palazzo (BI), 20′ pt Cavaliere (BC), 38′ st Demichele rig. (BI)

BITONTO: Cozzella, Natola, Bux (11′ st Venanzio), Delgado, De Luca, Cutrone (26′ st Meliddo), Palazzo, Bigongiari (14′ st Chacon), Saani, Napoli (14′ st Demichele), Catalano (41′ st Cariello). All. Modesto.

BRILLA CAMPI: De Matteis, Carrozzo (39′ st Olibardi), Cucci, Milessi, Moran, Layus, Calò, Dell’Atti (39′ st Polo), Cavaliere, Facecchia (22′ st Quatraro), Prete (22′ st Fatty). All. Calabuig.

ARBITRO: Ciorba di Perugia.

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POLIMNIA-TOMA MAGLIE 4-0

RETI: 1′ pt e 27′ pt Niang, 30′ pt Ripanto, 35′ pt Perricci

POLIMNIA: Semeraro, Gomes Forbes, Brigida, Caffarella (40′ st Di Cesare), Ripanto, Cantalice, Perricci (16′ st Caserta), Milella, Caruso (27′ st Impedovo), Palmisano (34′ st Buonamico), Niang (44′ st Bamba). All. Narraccio.

TOMA MAGLIE: De Carlo L., Del Bue, Mazzei (32′ st Liccardi), Amato (1′ st Tejada), Baeza, Perez, Paglialunga (21′ st Maiotti), Andrisani, Garcia, De Carlo S. (1′ st Marocco), Tataru (1′ st Sosa). All. Giordano.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

(US Toma Maglie, Salvatore Maruccio) – La Toma Maglie arriva a Mola di Bari per affrontare la Polimnia e torna a casa con una cocente delusione. Succede tutto nel primo tempo. I ragazzi di Marasciulo, non presente in panchina per squalifica, mettono in sicurezza l’esito con un 4-0 a firma di Niang, doppietta, Ripanto e Perricci.

Mauro Giordano con quello che sta diventando il suo canonico starting XI, fatta eccezione per Farisè, non presente nei venti convocati. De Carlo, dunque, viene confermato tra i pali, difesa a quattro con Del Bue e Mazzei esterni, Baeza e Amato al centro della difesa. Perez playmaker, Andrisani e Paglialunga mezzale. Attacco affidato a Garcia supportato da De Carlo S. e Tataru. Per Marasciulo Semeraro in porta. Poi in difesa Forbes, Ripanto, Cantaluce, Brigida. Milella e Cafarella a interdire e impostare, esterni di centrocampo Niang a destra e Palmisano a sinistra. Davanti il duo Caruso e Perricci. Pronti, via e la Toma Maglie si trova subito sotto di un gol. Niang prende palla sulla destra e trova la via per superare i difensori giallorossi. De Carlo non può niente. Gli ospiti provano a rispondere subito, ma non riescono a trovare la determinazione giusta. La Polimnia, infatti, trovato il tallone d’Achille agisce sempre su quello. Niang servito dai compagni trova gli spazi giusti per far tremare la difesa avversaria. Al quarto d’ora di gioco, la Polimnia sfiora il gol ancora con Niang, che trova l’opposizione di De Carlo L. e il terzo corner. Due minuti dopo il Maglie potrebbe creare dei problemi alla formazione avversaria, con un calcio di punizione guadagnato da De Carlo S. per un fallo di mano avversario su un pallone alto a lui destinato. Poco prima della mezz’ora arriva il raddoppio: 28’ e Niang liberato dal marcatore da Perricci trova la via del gol da posizione centrale. Non passa neanche un minuto e ancora l’11 rossoverde si fa pericoloso con un tiro deviato in angolo. Sugli sviluppi l’incornata di Ripanto sigla il 3-0. Il Maglie sembra non riuscire a reggere il colpo, soprattutto del pressing avversario. Polimnia dal canto suo, invece, che insiste per chiudere virtualmente il match. E infatti appena tre minuti dopo arriva il poker a firma di Perricci, che buca la difesa per vie centrale e supera De Carlo S. Nei minuti finali, la Toma Maglie reagisce e inizia a proporsi in avanti guadagnando calcio d’angolo, ma senza impensierire particolarmente Semeraro.

Nella ripresa Giordano manda in campo Marocco, per Amato, Tejada per Tataru e Sosa, all’esordio, per De Carlo S. Il Maglie inizia a girare con maggiore determinazione, ma non riesce ancora a diventare pericolosa. Al contrario la Polimnia sfiora il gol del 5-0, ma il pallone esce di poco al lato. I nuovi entrati si fanno vedere bene nella zona di attacco dei rossoverdi, bene anche Perez che cerca di contribuire alle azioni. La Toma inizia a produrre grande quantità di gioco, sbendo in ogni caso delle ripartenze che potrebbero blindare ancora di più il risultato. Alla mezzora ancora pericolo per il Maglie con una punizione battuta da Ripanto che si stampa sul sette. Il reparto avanzato dei giallorossi cercano la via giusta per riaprire la partita: Tejada prende in mano la squadra e cerca i dribbling e gli inserimenti. Bene le iniziative dell’argentino a servire Garcia che viene marcato stretto da Ripanto e compagni. Negli ultimi minuti la trama di gioco non cambia. Maglie che tenta il tutto per tutto nonostante la rete di Semeraro sia rimasta inviolata e Polimnia che cerca di approfittare di eventuali errori giallorossi. Al triplice fischio arriva la terza sconfitta per la Toma Maglie.

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OSTUNI-UC BISCEGLIE 2-3

RETI: 5′ pt Ramos rig. (B), 15′ pt Zolezzi (O), 17′ pt Pastore (O), 2′ st Zinetti (B), 18′ st Amoroso (B)

OSTUNI: Bozzi (33′ st Trivisano), Fortunato, Parisi, Marasciulo (17′ st Zaccaria), Gomez, Colaci, Pastore (33′ st Massari), Ferrante, Zolezzi, Mercurio (36′ st Bari), Ingredda (23′ st Sowe). All. Solidoro.

UC BISCEGLIE: Lullo, Lorusso (33′ st Touray), Pignataro, Pucinelli (2′ st Diaz), Ferrara, Lobjanidze, Amoroso, Barrasso (23′ st Loseto), Croce (23′ st Bellomo), Zinetti, Ramos (39′ st Monopoli). All. Di Simone.

ARBITRA: Pepe di Lecce.