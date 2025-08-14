CASARANO – Domenica l’Altamura in Coppa, il tifo rossazzurro c’è: oltre mille gli abbonamenti sottoscritti

Il Casarano aprirà e chiuderà la sua stagione regolare contro il medesimo avversario, la Team Altamura. Domenica 17 agosto, allo stadio “Capozza”, è in programma il primo turno preliminare di Coppa Italia di Serie C contro la compagine murgiana. Sempre l’Altamura, il 26 aprile 2026, sarà l’ultimo avversario ufficiale del Casarano nella 38esima giornata di regular season del campionato di Serie C girone C.

Al ritiro di Cascia, agli ordini di mister Vito Di Bari, hanno partecipato i portieri Filippo Bacchin, Niccolò Chiorra, Marco Ferilli, Filippo Ria (2007, aggregato dalle giovanili); i difensori Giuseppe Albo, Alessio Barone, Ertijon Gega, Antonio Guastamacchia, Tiziano Lattante e Milos Milicevic; i centrocampisti Andrea Antinucci, Ismael Cajazzo, Antonio D’Alena, Flavio Di Dio, Gaetano Logoluso, Raffaele Majello, Diego Malagnino, Francesco Palumbo, Giovanni Pinto, Leandro Versienti; gli attaccanti Salvatore Cerbone, Cosimo Chiricò, Vincenzo Ferrara, Giancarlo Malcore, Matteo Martina, Vincenzo Millico, Leonardo Perez e Emanuele Zanaboni.

Post ritiro di Cascia sono stati ufficializzati gli arrivi di Denny Pucci, portiere classe 2003, proveniente dalla Fezzanese e di ritorno a Casarano dove ci ha giocato nel 2023/24; Daniele Celiento, difensore centrale classe 1994, proveniente dal Trapani; Karlo Lulic, centrocampista croato classe 1996, in arrivo dal Bari.

In uscita i calciatori Marco Ferilli e Matteo Martina, ceduti a titolo temporaneo alla Vibonese; Giuseppe Albo, a titolo temporaneo alla Luparense.

Intanto mercoledì 20 agosto prossimo, alle ore 20, in piazza Indipendenza, presentazione ufficiale della nuova rosa e del nuovo staff tecnico rossazzurro. Grande risposta dai tifosi delle Serpi che, sinora, hanno sottoscritto oltre mille abbonamenti per la prossima stagione.