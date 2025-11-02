CASARANO – Chiricò illude, poi rimonta Monopoli: terzo ko consecutivo, Di Bari: «Momento delicato»

Il Casarano non riesce a uscire dal momento complicato e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato, quarta comprendendo quella in Coppa Italia col Cerignola di metà settimana. Al “Capozza” passa il Monopoli di mister Alberto Colombo, più ordinato e concreto, bravo a ribaltare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e a portare via tre punti pesanti nella corsa salvezza.

Per i rossazzurri di Vito Di Bari resta l’amarezza di un’altra occasione sfumata dopo un buon avvio. Chiricò, ancora una volta tra i migliori, aveva sbloccato la gara con la consueta freddezza sotto porta, illudendo il pubblico di casa. Ma dopo un primo tempo equilibrato e giocato con buona intensità, nella ripresa il Casarano si è progressivamente spento, lasciando spazio alla rimonta biancoverde.

La squadra di Colombo ha mostrato maggiore lucidità tattica e continuità atletica, pressando alto e impedendo ai salentini di impostare dal basso, una delle armi che avevano caratterizzato la striscia positiva di sette risultati utili consecutivi. L’episodio che cambia la partita arriva al 20’ della ripresa: il portiere Bacchin interviene in uscita su Longo e lo travolge. Per l’arbitro è rigore, trasformato con freddezza da Volpe per l’1-1.

Il gol taglia le gambe al Casarano, che non riesce più a reagire. Al 38’ ancora Volpe, il migliore in campo, firma la doppietta personale correggendo in rete un preciso cross di Scipioni. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Miceli chiude definitivamente i conti siglando il 3-1 che fa esplodere la gioia dei pugliesi biancoverdi.

E dire che l’inizio del match lasciava ben sperare. Dopo un avvio tattico e prudente da entrambe le parti, con pochi spazi e giro palla ragionato, il Casarano era riuscito a colpire in velocità: Malcore avvia l’azione, Ferrara rifinisce e Chiricò insacca da pochi passi. Al 25’ Cajazzo sfiora il raddoppio, ma il palo gli nega la gioia del gol. Da lì in avanti, però, il Monopoli cresce, prende campo e chiude la prima frazione in pressione, con Imputato e Valenti vicini al pareggio.

Nella ripresa Di Bari tenta di ravvivare la squadra inserendo Di Dio e Millico al posto degli ammoniti Cajazzo e Ferrara, ma i cambi non producono l’effetto sperato. Il Monopoli invece trova ritmo e fiducia, mentre il Casarano accusa un calo fisico e mentale.

A fine gara, il tecnico rossazzurro Vito Di Bari non nasconde la delusione: «Per settantadue minuti c’è stata solo una squadra in campo. Il Monopoli non aveva mai tirato, poi all’improvviso subiamo un episodio negativo e ci sciogliamo. Paghiamo le energie spese e qualche assenza, ma non cerco alibi. È un momento delicato, serve compattezza e voglia di rialzarsi».

Il Casarano esce così da un altro derby pugliese con le ossa rotte, dopo quello perso col Foggia. La squadra dovrà ritrovare presto fiducia e concretezza per interrompere la serie negativa e riprendere il cammino interrotto dopo l’ottimo avvio di stagione. Sabato prossimo alle 17.30, trasferta a Cosenza.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 01.11.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 12

CASARANO-MONOPOLI 1-3

RETI: 16′ pt Chiricò (C), 20′ st rig. e 38′ st Volpe (M), 40′ st Miceli (M)

CASARANO: Bacchin, Gega, Lulic, Gyamfi, Logoluso, D’Alena, Cajazzo (12′ st Di Dio), Pinto, Ferrara (26′ st Millico), Chiricò, Malcore (37′ st Zanaboni). All. Di Bari.

MONOPOLI: Piana, Angileri (1′ st Piccinini), Miceli, Viteritti, Battocchio (33′ st Bordo), Valenti, Calcagni, Fall (12′ st Volpe), Longo, Tirelli, Imputato (44′ st Ronco), Scipioni. All. Colombo.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

RISULTATI E CLASSIFICA