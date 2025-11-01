foto: B. Pierretph: Coribello/SalentoSport
LECCE – I convocati per il match di Firenze
Manca Pierret nella lista dei convocati da mister Eusebio Di Francesco per Fiorentina-Lecce di domani pomeriggio. Il francese rimarrà a casa per dei problemi alla schiena. Fuori lista anche Perez, Jean e Marchwinski, infortunati di lungo corso. C’è Sottil.
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Fiorentina – Lecce, 10ª giornata della Serie A Enilive, in programma domani alle ore 15:00.
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
14. Helgason
77. Kaba
93. Maleh
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić