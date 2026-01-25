CASARANO – Picerno acciuffato in zona Cesarini ma dal “Capozza” piovono fischi. Filograna S.: “Legittimi”

Non basta una reazione d’orgoglio nel finale per placare l’amarezza del pubblico di fede rossoazzurra. Al triplice fischio, lo stadio “Capozza” ha accompagnato l’uscita dal campo del Casarano con una bordata di fischi: il 2-2 strappato in rimonta dal Casarano contro il Picerno non cancella la delusione per una vittoria che manca ormai da quattro turni e per una gestione della gara apparsa troppo timida.

L’avvio è un incubo per la squadra di Vito Bari. Dopo soli 2’ di gioco, una “dormita” collettiva della difesa su calcio piazzato permette a Bianchi di sbloccare il match indisturbato. Il Casarano prova a scuotersi, trascinato da un Chiricò ispirato, ma si vede annullare dal Var (FVS) la rete del pari di Leonetti per un fallo a inizio azione. Al 19’, l’episodio che sembra cambiare l’inerzia: Kanoute commette un’ingenuità colossale colpendo Logoluso con una gomitata. Espulsione inevitabile e Picerno in dieci. Eppure, nonostante l’uomo in meno, sono gli ospiti a raddoppiare ancora con Bianchi, letale nello sfruttare una respinta di Bacchin.

Nella ripresa, mister Di Bari ridisegna la squadra inserendo Celiento e Cerbone. Il forcing si fa asfissiante: Celiento colpisce una traversa clamorosa, poi al 21’ Giraudo riapre i giochi ribadendo in rete da sottomisura. Il forcing finale diventa un assedio, con Gega lanciato nella mischia come centravanti aggiunto. Gli sforzi vengono premiati solo al 46’ quando Leonetti, lesto sulla respinta dopo un tiro di Chiricò, firma il definitivo 2-2. Nel finale, Gega sfiora addirittura il colpaccio, ma il sorpasso resta solo un’illusione.

Nel post-partita, il patron Antonio Filograna Sergio ha analizzato il clima teso: «I fischi dei tifosi sono legittimi quando manca la vittoria. Nel primo tempo abbiamo fatto male, ma mi tengo stretta la reazione d’orgoglio del secondo tempo. Non abbiamo sfruttato l’uomo in più, ma va dato merito alla compattezza del Picerno». Intanto, la società ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del giovane talento Emanuele Zanaboni all’Atalanta U23, un’operazione di prestigio che però priva Di Bari di una pedina importante nel reparto avanzato.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 24.01.2026, ore 17.30

Serie C/C 2025/26, giornata 23

CASARANO-AZ PICERNO 2-2

RETI: 2′ pt e 25′ pt Bianchi (O), 21′ st Giraudi (C), 46′ st Leonetti (C)

CASARANO: Bacchin, Versienti (1′ st Celiento), Gyamfi (34′ pt Cajazzo), Mercadante, Giraudo (42′ st Gega), Logoluso, Maiello, Ferrara, Millico (1′ st Cerbone), Chiricò, Leonetti. All. Di Bari.

AZ PICERNO: Marcone, Bellodi, Guadagni (1′ st Franco), Gemignani, Bassoli, Baldassin (40′ st De Fabro), Rillo, Maiorno (12′ st Santarcangelo), Abreu (12′ st Cardoni), Kanoute, Bianchi (12′ st Salvo). All. Bertotto.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

NOTE: Espulso Kanote (P) al 19′ pt per gioco violento.

