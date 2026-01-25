LECCE – Sticchi Damiani guarda al mercato e al Torino: “Siamo in tanti, ora uscite e poi la sfida salvezza coi granata”

Nel post-partita ha parlato, come spesso succede, il presidente Saverio Sticchi Damiani. Secondo il massimo dirigente del Lecce, la squadra ha giocato una buona partita, concedendo poco e nulla ad un avversario quotato come la Lazio.

“È mancato solo il gol. La prova è stata molto convincente da parte della squadra per tutti e 95 i minuti, senza cali, siamo stati concentrati e propositivi e, rispetto al passato, abbiamo giocato più in verticale. Questa deve essere la base da cui partire per fare un girone di ritorno importante per poter puntare alla salvezza. Mercato? Sicuramente siamo in tanti e dobbiamo fare qualcosa in uscita. Sono contento per la prova di Gandelman e anche per quella di Siebert che ha giocato una gara importante, lo stiamo vedendo sempre più dentro a questa squadra. Il Torino? Il livello è alto e quindi anche squadre importanti come quella granata possono essere coinvolte nella lotta salvezza. Noi stiamo bene, alla Lazio, che è una squadra importante, non abbiamo concesso nulla e ciò significa che siamo sulla strada giusta“.