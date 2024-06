SERIE C – Carrarese in Serie B, trionfo per Antonio Calabro e Marco Bleve

La Carrarese vince i playoff di Serie C e approda in Serie B. Successo di misura, ieri, per i toscani allenati da Antonio Calabro, nella finale di ritorno dei playoff contro il Vicenza. Risultato che, unito allo 0-0 dell’andata, promuove il team dell’allenatore di Melendugno in serie cadetta.

Grande stagione e grande traguardo anche per Marco Bleve, classe 1995, di proprietà del Lecce e portiere della Carrarese in prestito annuale: “Un’emozione incredibile, abbiamo fatto qualcosa che nessuno si aspettava. Spero di ripagarli anche l’anno prossimo”.

Un trionfo anche per l’ex tecnico di Virtus Francavilla e Gallipoli che ritorna in Serie B dopo l’esperienza vissuta col Carpi nel 2017/18, portando gli emiliani ad una comoda salvezza: “Vittoria dedicata a mio padre, mima madre, mia moglie e i miei figli e a chi mi è stato vicino nei momenti di difficoltà. Il mio futuro è qui alla Carrarese”.