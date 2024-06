LECCE – Habemus papam: ufficiale la riconferma di Luca Gotti sulla panchina giallorossa

La notizia che un po’ tutti si aspettavano nel Salento e che era nell’aria da settimane, è finalmente arrivata. Luca Gotti sarà l’allenatore del Lecce anche nella prossima stagione.

Il club di via Costadura, con una nota diffusa pochi minuti fa, ha ufficializzato il rinnovo contrattuale (già previsto in caso di salvezza nella stagione 2023/24), con estensione di un ulteriore anno: “L’Us Lecce comunica che, a seguito dell’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino per definire il budget e le linee guida della prossima stagione, il direttore Corvino si è incontrato con mister Luca Gotti, al quale è stato prolungato, insieme al suo staff, il contratto in essere fino al 30 giugno 2026“.

Gotti, giunto a Lecce il 13 marzo in seguito all’esonero di Roberto D’Aversa, ha guidato la squadra nelle restanti dieci partite di campionato, portando a casa 13 punti, tagliando il traguardo della salvezza a tre giornate dalla fine, prima di giocare la sfida casalinga contro l’Udinese, per via dei risultati giunti dagli altri campi in cui erano impegnate le dirette concorrenti.

Lo staff di Gotti è formato dal suo vice, Dan Vesterby Thomassen; dal collaboratore tecnico Stefano Daniel; dal preparatore atletico Salvatore Sciuto; dal match analyst Simone Greco, cui si aggiungono il preparatore atletico Giovanni De Luca e il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli, confermati anche dopo l’esonero di D’Aversa.

Tracciate le fondamentali linee guida e sistemata la casella dell’allenatore, ora comincia il lavoro più importante per il duo dell’area tecnica Corvino-Trinchera.