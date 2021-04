SERIE B – Al via il trittico di campionato, al Via del Mare lo stesso arbitro dell’andata: il programma della 31ª

Tra poche ore di parte per un nuovo trittico di campionato che passerà per Pasquetta per poi chiudersi nel prossimo weekend.

Lecce-Salernitana, manco a dirlo, è la gara clou della 31esima giornata di Serie B. Il big-match del Via del Mare tra due delle favorite al salto diretto – e non – in Serie A, sarà arbitrato dallo stesso direttore di gara del match d’andata, Chiffi di Padova, chiusosi per 1-1. Era il 15 dicembre e il Lecce si apprestava ad affrontare una serie di gare senza il suo condottiero Eugenio Corini, fermato dal Covid. E, infatti, i risultati ne hanno risentito (una vittoria, due pareggi, due sconfitte). Il bilancio dei match giocati nel Salento tra Lecce e Salernitana vede i giallorossi in vantaggio per 18 vittorie a otto, con sei pareggi.

E proprio in pareggio, 2-2, si è chiuso l’ultimo confronto diretto in campionato del 2 settembre 2018 con reti di Mancosu, Falco, Bocalon e Castiglia. L’ultima vittoria della Salernitana è datata 11 marzo 2015, 0-1, gol di Colombo. La più recente affermazione giallorossa, invece, è il sonoro 4-0 rifilato ai granata in Tim Cup, il 18 agosto 2019 (2 Lapadula, Falco, Majer – dati wlecce.it).

Il programma completo della 12esima di ritorno:

ven. ore 15

Cosenza-Ascoli: Paolo Valeri di Roma 2 (Lombardi-Lombardo; Marchetti)

—

ven. ore 17

Pescara-Pisa: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Muto-Avalos; Amabile)

Frosinone-Reggiana: Riccardo Ros di Pordenone (Affatato-Cipressa; Massimi)

—

ven. ore 19

LR Vicenza-Cittadella: Lorenzo Maggioni di Lecco (Robilotta M.-Di Gioia; Paterna)

V. Entella-Monza: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Grossi-Annaloro; Meraviglia)

Brescia-Pordenone: Marco Serra di Torino (Zingarelli-Caliari; Sozza)

Venezia-Reggina: Matteo Gariglio di Pinerolo (Miele-Trinchieri; Santoro)

Lecce-Salernitana: Daniele Chiffi di Padova (Longo-Prenna; Illuzzi)

Chievo-Spal: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Valeriani-Rossi M.; Volpi)

(Cremonese-Empoli rinviata a data da destinarsi, vedi QUI)

–

CLASSIFICA: Empoli 59 – Lecce 52 – Salernitana 51 – Monza 50 – Venezia 49 – Cittadella e Spal 45 – Chievo 44 – Pisa* 40 – Brescia 39 – LR Vicenza e Frosinone 38 – Reggina 37 – Cremonese 36 – Pordenone* 34 – Cosenza e Reggiana 29 – Ascoli 28 – Pescara 23 – V. Entella 21.

(Pisa e Pordenone una gara in meno)

(foto: ©SalentoSport/Coribello)