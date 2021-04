SERIE B – Salernitana, Castori vola basso: “Lecce molto forte, non è solo Coda. Ma non sarà decisiva…”

Così mister Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, nella conferenza stampa pre-Lecce ripresa dai colleghi di tuttosalernitana.com.

“Non mi sento di dire che sarà una partita decisiva, le prossime sette mettono in palio 21 punti e contano altrettanto. Il Lecce è un’ottima squadra, non lo scopro certo io, ma non è solo Massimo Coda. Con tutto il rispetto, ci mancherebbe, ma finalizza un gioco corale che noi dovremo essere bravi a limitare con una prova di grande attenzione tattica e di concentrazione. Occorrerà essere perfetti per tornare a casa con un buon risultato, ma ripeto: non è una partita determinante. Negli scontri diretti i punti valgono doppio, si sa, ma lunedì ci sarà il Frosinone e conta allo stesso modo. Non mi va di fare ragionamenti sull’Empoli: stanno vivendo un brutto momento, con la salute non si gioca e facciamo un in bocca al lupo. La formazione non l’ho decisa, mi prenderò altre ore di tempo per ragionare. Veseli viene da una settimana impegnativa, ci sono degli infortunati ma non possiamo rimpiangerli perchè si sminuirebbero le potenzialità di chi giocherà. Io sono tranquillo, certamente mi dispiace. Anderson può fare l’attaccante o il centrocampista, Jaroszynski a sinistra mi piace molto”.

“Il Lecce è una squadra forte, obiettivamente molto forte. Proveremo a non farli giocare, come loro faranno con noi. Mi aspetto una partita di grande rispetto, tra due squadre che si trovano dall’inizio in certe posizioni di classifica. Nel finale di stagione tutte le partite sono toste, il livello si alza e non ti puoi concedere nessuna distrazione. E’ vero che in passato abbiamo perso gli scontro diretti in trasferta, ma oggi la Salernitana è più matura e ha acquisito consapevolezza. Non sarà una partita decisiva, piuttosto un banco di prova. Noi ci proveremo, fino alla fine. La posta in palio vale doppio, ma contro c’è un avversario di spessore”.

(foto: F. Castori, archivio ©carpinews.com)