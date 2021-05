SERIE B – Al via i playoff. Cittadella-Brescia ad un fischietto leccese. Dal derby veneto, l’avversario dei giallorossi

Prende il via alle ore 18 la lotteria dei playoff che eleggeranno la terza squadra che lascerà la Serie B dopo Empoli e Salernitana.

Nel pomeriggio scenderanno in campo Cittadella e Brescia, sesta contro settima, due delle squadre più in forma del torneo. Chi passerà il turno, se la vedrà col Monza (prima gara in trasferta).

Alle ore 21, l’incontro che interessa, da vicinissimo, il Lecce: quello tra la quinta e l’ottava, il Venezia e il Chievo. Chi avrà la meglio ospiterà i giallorossi, lunedì sera alle 20.45, in gara 1 delle semifinali (ritorno giovedì 20 alle 18.30 a Lecce).

il regolamento del primo turno playoff prevede che, in caso di parità al 90′, si disputino due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità, accederà alle semifinali la squadra col miglior ranking in regular season (ossia: Cittadella e Venezia).

A dirigere il match del “Tombolato” tra Cittadella e Brescia ci sarà un fischietto leccese, Ivano Pezzuto. Il derby veneto, invece, sarà affidato alla direzione di Simone Sozza della sezione di Seregno. Nelle gare dei playoff, infine, ci sarà il Var.

(foto: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce)