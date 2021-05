TENNIS – Ct Maglie, il primo obiettivo è centrato: la C maschile conserva la categoria

Obiettivo raggiunto per la squadra maschile di Serie C di tennis a squadre del Ct Maglie, che batte per 3-1 lo SC Martina Franca e conserva la categoria anche per il prossimo anno.

Nei magliesi, capitanati da Mattia Leo, Gabriele Frisullo e Marco Cezza, erano presenti Alessio Giordano (2.8), Luigi Corrado (3.1), Mattia Rocco Chiarelli (3.1), Samuel Spano (3.1), Stefano Costa (3.2), Salvatore De Donno (4.1), Antonio Giordano (4.1) e Marco Cezza (4.2). Di contro, il Martina: Davide Semeraro (3.1), Corrado Sforza (3.1), Pasquale Festa (3.2), Francesco Sforza (3.2), Marco Simeone (3.3), Saverio Lionetti (3.4), Angelo Sforza (4.1), Cosimo Palese (4.1), Andrea Castellana (4.2), Francesco Basilico (4.6), Francesco Rizzo (4.1), Pier Paolo Basilico (4. NC).

I risultati: Spano-Semeraro b. Chiarelli-Festa 62 75; Sforza b. Giordano 57 61 76; Costa-Sforza F. 63 63.

Soddisfatto il ds magliese, Antonio Baglivo: “Con la conferma della Serie C, anche per il prossimo anno, abbiamo raggiunto il primo degli obiettivi agonistici di questa stagione. È stata allestita una squadra composta da quasi tutti giovanissimi provenienti dal nostro vivaio, dalla quale, ci auguriamo, usciranno elementi da inserire nelle squadre dei campionati superiori. I risultati raggiunti confermano la bontà del progetto. Affidabili, come sempre, Mattia Chiarelli, Alessio Giordano e l’esperto Stefano Costa. Soddisfatto anche per un ritrovato Samuel Spano che ha ottenuto una vittoria determinante per la squadra”.

Il campionato di Serie C femminile, dopo la pausa, riprenderà domenica prossima con la trasferta a Melfi.