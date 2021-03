SERIE B – Venezia, Zanetti punta il Lecce: “Dovremo metterli in difficoltà come all’andata, tirando fuori la rabbia”

Mister Paolo Zanetti è decisamente rammaricato dopo l’1-1 colto dal suo Venezia sul campo dell’Ascoli, sabato scorso. La sua squadra ha dominato in lungo e in largo al “Del Duca”, costruendo tantissime palle gol, senza, però, portare a casa i tre punti.

A proposito dello scontro diretto di domani pomeriggio, l’allenatore dei lagunari ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sarà una partita difficilissima, se abbiamo della rabbia dentro, la dobbiamo tirare fuori martedì. Con l’Ascoli abbiamo fatto una prestazione straordinaria, abbiamo dominato costruendo almeno 20 occasioni per fare gol. Ora avremo il Lecce e poi il Monza prima della pausa, dobbiamo essere all’altezza degli scontri diretti perchè ora i punti pesano. Coi giallorossi dovremo metterli in difficoltà, come abbiamo fatto nella gara d’andata“.

Domani pomeriggio al “Penzo” sarà presente anche il presidente del Venezia, Duncan Niederauer: “Con dieci partite importanti da giocare, possiamo decidere fino a che punto possiamo arrivare. Questo viaggio inizia martedì contro il Lecce e io sarò con la squadra a sostenerli“.

(foto: P. Zanetti, ©SalentoSport/Coribello)