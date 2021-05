SERIE B – Venezia, Zanetti: “Non so dove possiamo arrivare. Per battere il Lecce servirà essere perfetti”

Dopo una partita pazza e bellissima, il Venezia supera il primo turno preliminare playoff battendo il Chievo per 3-2 dopo essere stato sotto due volte. Mister Paolo Zanetti, allenatore dei lagunari, distribuisce elogi per i suoi ragazzi e parla della doppia sfida col Lecce.

“Ora il sogno continua, dobbiamo mettere a posto qualcosa. Col Chievo abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare: cose belle, errori, ingenuità, abbiamo concesso cose che, di solito, non concediamo. C’era tensione, volevamo subito riprenderla in mano e ci siamo scoperti, questo è frutto della nostra poca esperienza ma anche del nostro grande cuore. Maleh? Per noi è un valore aggiunto, è di un’altra categoria. Dove non ci arriviamo con la tecnica, ci arriviamo col cuore e quest’anno è successo tante volte. Non so dove possiamo arrivare, questi ragazzi tri fanno cambiare idea ogni quarto d’ora. Ora cercheremo di sfruttare la partita in casa. Per battere il Lecce bisogna essere perfetti, perché, insieme al Monza, è probabilmente la squadra più forte. Serviranno due prestazioni straordinarie che questa squadra può fare. Recupereremo Modolo e Esposito, da domani (oggi, ndr) penseremo alla prossima partita”.

(foto: P. Zanetti, ©Coribello-SalentoSport)