SERIE B – Varate le date d’inizio e di fine della prossima stagione. Novità: la Goal line camera

L’assemblea di Serie B odierna ha ufficializzato le date della prossima stagione cadetta, che partirà il 21 agosto (open day il 20) per concludersi il 6 maggio. Anche nel prossimo anno sportivo si giocherà il giorno di Santo Stefano, ma anche il 29 dicembre. Sosta invernale dal 30 dicembre al 14 gennaio. Pause durante gli slot utilizzati dalle nazionali.

Via libera anche all’utilizzo della Goal line camera, che integrerà il Var.

Per quanto concerne la Primavera: i playoff sono spostati dal 5 al 12 giugno per permettere la disputa della Supercoppa tra Verona e Pescara, vincitori dei due gironi. Il Pescara sarà il prossimo avversario del Lecce nell’ultima giornata di stagione regolare, ma non potrà accedere al torneo di Primavera 1 in quanto la prima squadra è retrocessa in Serie C.

(foto: ph. Coribello-SalentoSport)