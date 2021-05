SERIE D/H – Brindisi, occasione sprecata: il Giudice sportivo della 31ª giornata

Il Brindisi, forse, ha sprecato la possibilità di ottenere giustizia (ossia di rigiocare la partita per errore arbitrale) dopo il gol segnato al Picerno, prima convalidato e poi annullato per presunto fallo sul portiere. Il reclamo preannunciato dal club adriatico, infatti, non è stato trasmesso alla controparte – il Picerno -. Lo stesso reclamo, poi, è stato inoltrato agli organi di giustizia sportiva alle ore 13.10 di ieri, quindi oltre il termine delle ore 12 previsto dai regolamenti per le ultime quattro gare. Pertanto, l’azione è stata dichiarata inammissibile e il punteggio di 0-1 è stato omologato.

Domani, intanto, il Brindisi scenderà in campo a Sorrento per il recupero della 30esima giornata. Fischio d’inizio alle ore 16, arbitrerà il signor Cutrufo di Catania.

Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare della giornata numero 31.

CALCIATORI – Tre giornate per Luca Cigliano e Giuseppe Ruggiero (Puteolana); una giornata per Mattia Guido (Casarano), Gennaro Armeno (Puteolana), Christian Basile (Sorrento), Matteo Montinaro (Bitonto), Alex Benvenga (Andria), Joaquin Nicolas Cabrera (Francavilla), Devis Nossa (Az Picerno), Antonio Messina (Real Aversa).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Tre giornate a Giuseppe Abbondanza (Real Aversa); due giornate per Michele Cazzarò (Brindisi); una giornata per Karel Zeman (Lavello).

AMMENDE – Mille euro al Brindisi per indebita presenza di sostenitori (circa 60) sulle tribune, e per le espressioni ingiuriose e triviali all’indirizzo della terna arbitrale; 600 euro al Real Aversa, per espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale da parte di persone non identificate, ma riconducibili alla società.

(foto: una formazione del Brindisi – archivio ph. Coribello-SalentoSport)