SERIE B – Strefezza ‘vede’ il suo record. Lecce terzo da solo, ma che rammarico… I numeri dell’8° turno

Dopo sole otto giornate di campionato, Gabriel Strefezza è già ad un passo dal far segnare il suo record personale di gol in una stagione di Serie B, ossia quattro, segnate, lo scorso anno, con la Spal.

La rete messa a segno ad Ascoli è la terza stagionale per il brasiliano con la maglia del Lecce, seconda consecutiva. Il suo apporto alla causa di Marco Baroni, comunque, non si esaurisce nei soli gol. Anzi. L’esterno ex Spal, in questo primo scorcio di campionato, ha dimostrato di essere l’anima della manovra offensiva giallorossa, insieme a Di Mariano, aggiungendo all’estro nella tre quarti avversaria anche un grosso lavoro di copertura in fase difensiva. Un ruolo, quello dell’esterno nel 4-3-3, sicuramente dispendioso ma, al momento, ad alto rendimento, per la gioia del tecnico giallorosso.

Alla luce degli altri risultati dell’ottava giornata di Serie B, il Lecce, sì, può mangiarsi le mani per aver sprecato un’ottima occasione per accorciare sulle primissime posizioni. Coda e compagni, da ieri, sono terzi da soli in classifica, a un punto dalla Cremonese (1-1 col Benevento, unica squadra a battere il Lecce sinora), e a quattro dal Pisa, battuto a Crotone. Delle prime cinque, non ha vinto nessuno, Lecce compreso. E questo potrà essere un rammarico.

Nella classifica marcatori, c’è la coppia Lucca-Mulattieri al comando, per la felicità del tecnico dell’Under 21 Paolo Nicolato che può disporre di entrambi per la selezione azzurra.

Il dettaglio dopo l’ottavo turno:

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone);

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Dionisi F. (Ascoli), Okwonkwo O. (Cittadella);

4 RETI: Lapadula G.. (Benevento), Colombo L. (Spal), Coda M. (Lecce), Di Mariano F. (Lecce), Galabinov A. (Reggina), Gori G. (Cosenza), Falletti C. (Ternana);

3 RETI: Moreo S. (Brescia), Bajic R. (Brescia), Viviani F. (Spal), Cerri A. (Como), Strefezza G. (Lecce);

DUE RETI: Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Jagiello F. (Brescia), Insigne R. (Benevento), Mihaila V. (Parma), Rosi A. (Perugia), Vido L. (Cremonese), Leris M. (Brescia), Sibilli G. (Pisa), Proia F. (LR Vicenza), Dany Mota (Monza), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Tutino G. (Parma), Vazquez F. (Parma), Meggiorini R. (LR Vicenza), Palacio R. (Brescia), Canestrelli S. (Crotone), Donnarumma A. (Ternana), Tourè I. (Pisa), De Luca M. (Perugia), Bellemo A. (Como), Fagioni N. (Cremonese);

UNA RETE: Tuia A (Lecce) e altri 84 giocatori.

(foto: G. Strefezza, ph. Coribello/SalentoSport)