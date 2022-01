SERIE B – Stadi aperti a 5mila tifosi per le prossime due giornate

Così come ha fatto la Serie A, anche la Serie B aprirà gli stadi a solo cinquemila spettatori per le prossime due partite.

“La decisione della Lega Serie B – si legge nella nota ufficiale – assunta a tutela dei propri tifosi con parità di trattamento rispetto alla Serie A, ha visto l’accordo delle società ed è stata presa come atto di ulteriore responsabilità verso la situazione di forte aumento pandemico di questi giorni e in accoglimento della richiesta del Governo e del ministro della Salute, Roberto Speranza, e d’intesa col presidente Figc Gabriele gravina, di porre in ancora maggiore sicurezza gli stadi”.

Tale provvedimenti vale, quindi, per le gare dell’ultima di andata e della prima di ritorno, nelle quali resteranno chiusi i settori ospiti.

Se nulla osterà, la capienza degli stadi sarà ripristinata dalla seconda di ritorno, sempre secondo quanto disposto dalle normative vigenti (quindi al 50% con disposizione a scacchiera).

A tal proposito, la società informa che i biglietti venduti per Roma-Lecce per i settori ospiti saranno, pertanto, annullati e rimborsati.

(foto: la tribuna coperta del Via del Mare – ph Coribello/SS)