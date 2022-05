SERIE B – Solo una forte ammenda per l’Us Lecce, il Via del Mare sarà aperto in tutti i settori: il Giudice sportivo

Solo una forte ammenda, ma il Via del Mare sarà pienissimo per Lecce-Pordenone. Il Giudice sportivo ha diramato le sanzioni disciplinari e pecuniarie dopo le partite della 37esima giornata. Il lancio del fumogeno che ha colpito il portiere del Vicenza, Matteo Contini, causerà solo un esborso per le casse di via Costadura. Nessun’altra penalizzazione e sospirone di sollievo per il club salentino.

Questo il dettaglio:

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Tochukwu Nwankwo (Parma), Przemyslam Szyminski (Frosinone), Antonio Caracciolo (Pisa), Michele Castagnetti (Cremonese), Thiago Cionek (Reggina), Christian Kouan (Perugia), Marco Olivieri (Perugia), Alessandro Salvi (Ascoli), Niccolò Zanellato (Spal).

In diffida Pablo Rodriguez (Lecce). Ammonizione e ammenda di 1.500 euro per Roberto Zammarini (Pordenone).

AMMENDE – Diecimila euro all’Us Lecce (per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS); ammenda di duemila euro alla Ternana (lancio di un fumogeno).

Domani mattina, alle 10.30, annunciata una conferenza stampa di Pantaleo Corvino e di Stefano Trinchera.