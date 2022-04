SERIE B – Alla vittoria del Lecce rispondono (quasi) tutte: il punto dopo la 34ª e la classifica marcatori

L’entusiasmo che si respirava in casa Lecce poco dopo le 18 di sabato, è un po’ scemato per via dei risultati delle concorrenti dirette dei giallorossi. La sconfitta della Cremonese per mano del Frosinone ha – sì- regalato il primo posto a Coda e compagni, ma, sostanzialmente, è cambiato poco rispetto alle inseguitrici.

Prima della 34esima giornata, il Lecce era secondo con due punti di vantaggio sul terzo posto, occupato dal Monza (contro il quale, il Lecce è in vantaggio negli scontri diretti, cosa non da poco). Al termine delle gare della 34esima, come detto, il Lecce è balzato al comando della classifica con due punti sul Monza e sulla Cremonese. La distanza dal terzo posto, quindi, resta immutata ma si è aggiunta una squadra in più, quel Monza capace di vincere a Cosenza con due tiri dal dischetto e che, nelle ultime cinque partite, ha fatto più punti di tutti (12 su 15). Ha vinto anche il Brescia di Corini, ieri sera, nel posticipo contro il Parma: le rondinelle salgono a 61 punti e allungano la serie positiva a sei partite.

Continua a vincere anche il Benevento, a cui basta un gol di Viviani per avere la meglio su un Vicenza decimato da una sciagurato Meggiorini (ricordate la querelle con Majer?), capace di farsi ammonire e poi espellere per sguaiate proteste, il tutto nel giro di pochissimi istanti, a fine primo tempo. Le Streghe, giovedì sera, vincendo anche col Cosenza nel recupero della 28esima giornata, potranno aggiungersi alla lista delle seconde in classifica a caccia del Lecce.

Cremonese a parte, l’unica che non ha risposto alla vittoria della squadra di Baroni è il Pisa, bloccato sul pari a Perugia.

La classifica di Serie B andrà riletta giovedì sera per averne un quadro d’insieme più compiuto e per analizzarla anche in funzione del prossimo turno, il quartultimo.

La classifica marcatori, invece, non ha subito scossoni: al comando c’è sempre Re Coda con un distacco abissale sul secondo, che è il suo compagno di merende Strefezza. Prima rete in assoluto con la maglia giallorossa per Thorir Helgason che entra in classifica. Col gol dell’islandese, ora sono 14 i calciatori giallorossi andati a segno almeno una volta. Mancano all’appello: Lucioni, Simic, Barreca, Gendrey, Calabresi, Faragò, Hjulmand, Asencio.

La classifica marcatori dopo la 34esima:

20 RETI: Coda M. (Lecce);

13 RETI: Strefezza G. (Lecce);

12 RETI: Donnarumma A. (Ternana);

11 RETI: Vazquez F. (Parma);

10 RETI: Lapadula G. (Benevento), De Luca M. (Perugia), Charpentier G. (Frosinone), Corazza S. (Alessandria), Valoti M. (Monza), Baldini E. (Cittadella);

9 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Cerri A. (Como), Galabinov A. (Reggina), Maric M. (Crotone), Moreo S. (Brescia);

8 RETI: Falletti C. (Ternana), Dany Mota (Monza), La Gumina A. (Como), Ciofani D. (Cremonese), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Gytkjaer C. (Monza);

7 RETI: Okwonkwo O. (Cittadella), Zanimacchia L. (Cremonese), Tello A. (Benevento), Insigne R. (Benevento), Cambiaghi N. (Pordenone), Forte F. (Benevento), Gliozzi E. (Como), Partipilo A. (Ternana), Bidaoui S. (Ascoli);

6 RETI: 9 calciatori;

5 RETI: Di Mariano F. (Lecce) e altri 17 calciatori;

4 RETI: 19 calciatori;

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e altri 32 calciatori;

DUE RETI: Majer Z., Listkowski M., Rodriguez P. (Lecce) e altri 51 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Gallo A., Blin A., Ragusa A., Helgason T. (Lecce) e altri 95 calciatori.