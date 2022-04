SERIE D/H – Il Giudice sportivo dopo le gare della 32ª giornata

Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo le gare della 32esima giornata giocate domenica 10 aprile.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Hassen Rekik (Brindisi), Angelo Rubino (Bisceglie), Vittorio Palumbo (Mariglianese), Bruno Leonardo Vicente (Casertana), Bright Addae (Bitonto), Luca Di Modugno (Gravina), Mattia Menichino (Nocerina), Emile Mehdi Dorval (A. Cerignola), Rodrigo Ariel Izco (Bisceglie), Niko Tommasini (Mariglianese).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Quattro giornate di squalifica per Vincenzo Scafa (Sorrento, “Al termine della gara rivolgeva reiterate espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e tentava lungamente il contatto fisico non riuscendo solo per l’intervento di due tesserati. Reiterava le proteste fino all’ingresso negli spogliatoi”); una giornata per Leonardo Pellegrino (Gravina), Felice Ragone (Gravina).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 19 aprile per Nicola Squicciarini (Team Altamura, “proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato”).