LECCE – Parole di troppo, pianti e poi le scuse. Majer a Meggiorini: “Cose che non si pensano. Mi spiace davvero tanto”

La tensione di una gara che, improvvisamente, si riapre a pochi spiccioli dal triplice fischio. Il nervosismo. L’agonismo. E qualche parola di troppo che può ferire di più di un tackle diretto sulla caviglia.

Nei minuti finali di Lecce-Vicenza, Zan Majer e Riccardo Meggiorini sono finiti sotto i riflettori per una lite verbale, più che fisica. Evidentemente, dallo sloveno del Lecce dev’essere scappata qualche parola di troppo, ferendo la sensibilità del calciatore del Vicenza che è scoppiato in un pianto a dirotto. Una scena surreale e anche triste, dopo una partita tirata e ben giocata, soprattutto dal Lecce, e con un Vicenza che stava mettendo in campo il cuore per provare a riaprirla.

Majer, sbollita la tensione, a fine partita ha chiesto scusa personalmente a Meggiorini e, sul suo profilo Instagram, l’ha voluto ribadire così: “A volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero tanto”.

(foto: Zan Majer, archivio ph Coribello/SalentoSport)