LECCE – DuecentoDAmico: il tributo della società per la capitana del Lecce Women

Serata di riconoscimenti per Serena D’Amico, quella di ieri sera. Al Via del Mare, prima dell’inizio di Lecce-Vicenza, la capitana del Lecce Women è stata premiata per aver raggiunto (e poi, successivamente, sorpassato) la mirabile cifra di 200 reti, tutte in giallorosso e solo in gare di campionato (tra A2, B, C nazionale a C regionale).

Il traguardo è stato tagliato domenica scorsa, nella gara vinta dalle giallorosse per 4-2 sul campo della Fesca Bari. D’Amico ha segnato due gol (le altre due sono state ad opera di Marsano e Bengtsson), raggiungendo quota nove reti in campionato e quattro in Coppa Italia nella sola stagione 2021/22.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato alla calciatrice una targa ricordo e una maglia celebrativa (con su scritto “200 D’Amico”) per dare il giusto tributo alla calciatrice, che indossa la maglia giallorossa da quando aveva 12 anni.

(foto: il presidente Sticchi Damiani e la capitana D’Amico – ph Anza Lezzi)