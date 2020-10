SERIE B – Il riepilogo degli affari conclusi nel calciomercato estivo, squadra per squadra

SERIE B ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI

ASCOLI V. Bertotto (nuovo) Gerbo (C, Crotone), Sarr (P, Fano), Ndiaye (P, Atalanta), Saric (C, Carpi), Sarzi Puttini (D, Carpi), Buchel (C, Juve Stabia), Donis (C, Panathinaikos), Avlatonis (D, Sturm Graz), Spendlhofer (D, Sturm Graz), Cangiano (A, Bologna), Corbo (D, Bologna), Ghazoini (D, Frosinone), Malle (A, Balikesispor), Chiricò (A, Monza), Santese (D, Roma), Lico (C, Lazio), Sini (D, Ternana), Vellios (A, Atromitos), Baijc (A, Konyaspor), Sabiri (C, Paderborn), Pierini (A, Cosenza), Tupta (A, Wisla), Kragl (C, Benevento) Ranieri (D, Spal), Sernicola (D, Spal), Valentini (D, Padova), Morosini (A, Entella), Trotta (A, Famalicao), Pinto (C, Potenza), Marchegiani (P, Potenza), Gravillon (D, Sassuolo), Brlek (C, Genoa), Scamacca (A, Genoa), Ferigra (D, Torino), Andreoni (D, Bari), Covic (A, Herta), Petrucci (C, Cosenza), Rosseti (A, Como), Beretta (A, fine contratto), Padoin (C, fc), Piccinocchi (C, fc), Troiano C, fc)

(a, Aalesund), Jagiello (c, Genoa)

CHIEVO A. Aglietti (confermato) D’Amico (a) e Seculin (p, Sampdoria), Palmiero (c) e Pucciarelli (a, Pescara), Canotto (a, Juve Stabia), Fabbro (a, Pisa), Bertagnoli (c, Fermana), M. De Luca (a, Entella), Illanes (d, Avellino), Ciciretti (a, Empoli), Mogos (d, Cremonese), Gigliotti (d, Crotone), Viviani (c, Brescia) Meggiorini (a, Vicenza), Dickmann (d) ed Esposito (c, Spal), Vignato (a, Bologna), Karamoko (c) e Segre (c, Torino), Ceter (a, Pescara), Isufaj (a, Paganese), Pavoni (p, Legnago), Ongenda (a, Botosani), Nardi (p, Cesena), Cesar (d), Frey (d), Mbaye (c) e Troiani (d, fine contratto)

CITTADELLA R. Venturato (confermato) Ogunseye (a, Olbia), Donnarumma (d, Monopoli), Awua (c, Livorno), Cassandro (d, Novara), Mastrantonio (c, Monterosi), Tavernelli (a, Gubbio), Grillo (a, Sicula Leonzio), Tsadjout (a, Charleroi), Bassano (d, Prato), Cisse (a, Juve Stabia), Kastrati (p, Trapani) Diaw (a, Pordenone), Ventola (d, Pescara), Panico (a, Novara), Rizzo (d, Juve Stabia), Paleari (a, Genoa), De Marchi (a, Virtus Verona), Stanco (a, Imolese), Mora (d, Alessandria), Bussaglia (c), Luppi (a, fine contratto)

COSENZA R. Occhiuzzi (confermato) Tiritiello (d, Francavilla), Ingrosso (d, Pisa), Falcone (p, Sampdoria), Sacko (a, Nizza), Vera (d, Lecce), Gliozzi (a, Monza), Petre (a, Steaua), Bouah (d, Roma), Matosevic (p, Triestina), Petrucci (c, Ascoli), Borrelli (a, Pescara), Ba (c, Nantes) Riviere (a, Crotone), Casasola (d, Salernitana), Monaco (d, Perugia), Lazaar (d, Newcastle), Broh (c, Palermo), Pierini (a, Ascoli), Prezioso (c, Modena), Machach (a, Venlo), Asencio (a, Pescara), D’Orazio (d, Bari), Perina (p, Vicenza), Capela (d, fine contratto)

CREMONESE P.P. Bisoli (confermato) Strizzolo (a, Pordenone), Pinato (c, Pisa), Buonaiuto (a, Perugia), Alfonso (p, Brescia), Valeri (d, Cesena), Nardi (c, Novara), Fiordaliso (d, Venezia), Zaccagno (p, Entella), Fornasier (d, Trapani) Ravaglia (p, Sampdoria), Boultam (c, Triestina), Parigini (a, Genoa), Palombi (a, Pisa), Dos Santos (d, Catania), Mogos (d, Chievo), Cella (c, Gozzano), Arini (c) e Piccolo (a, fine contratto)

EMPOLI A. Dionisi (nuovo) Pirrello (d, Trapani), Olivieri (a, Juventus), Terzic (d, Fiorentina), Zappella (d, Piacenza), Parisi (d, Avellino), Damiani (d, Carrarese), Brkic (c, Dinamo Zagabria) , Haas (c, Frosinone), Cambiaso (c, Alessandria), Matos (a, Lucerna), Casale (d, Venezia), Furlan (p, Catania), Klimavicius (a, Genoa) E Frattesi (c, Monza), Balkovec (d, Verona), Gazzola (d, Parma), Pinna (d, Cagliari), Sierralta (d, Walford), Henderson (c, Lecce), Ciciretti (a, Chievo), Tutino (a, Salernitana), Merola (a) e Sakho (c, Arezzo), Antonelli (d) e Maietta (d, fine contratto)

FROSINONE A. Nesta (confermato) Volpe (a, Viterbese), Kastanos (c, Pescara), Parzyszek (a, Piast Gliwice), Baroni (d, Siena), Curado (d, Crotone), Carraro (c, Perugia) Paganini (c, Lecce), Haas (c, Empoli), Tonetto (c, Imolese), Bastianello (p, Vis Pesaro), Krajnc (d, Fortuna Dusseldorf), Citro (a, Bari), Matarese (a, Casertana)

LECCE E. Corini (nuovo) Coda (a, Benevento), Listkowski (c, Pogon Szczecin), Paganini (c, Frosinone), Zuta (d, Hacken), Henderson (d, Hellas Verona), Adjapong (d, Sassuolo), Rodriguez (a, Real Madrid), Stepinski (a, Hellas Verona), Bjorkengren (c, Falkenbergs), Dermaku (d, Parma) Saraniti (a, Palermo), Rispoli (d, Crotone), Benzar (d, Viitorul), Shakhov (c, Aek Atene), Tsonev (c, Levski Sofia), Riccardi (d, Catanzaro), Petriccione (d, Crotone), Gallo G. (a, Nardò), Milli (p, Nardò), Vera (d, Cosenza), Rimoli (a, Monopoli)

MONZA C. Brocchi (confermato) Donati (d, Lecce), Barberis (c, Crotone), Bettella (d, Pescara), Di Gregorio (p, Pordenone), Barillà (c, Parma), Gytkjaer (a, Lech Poznan), Maric (a, NK Osijek), Colpani (c, Trapani), Frattesi (c, Empoli), Carlos Augusto (d, Corinthians), Boateng (a, Besiktas), Marin (c, Dinamo Zagabria), Pirola (d, Inter) Brighenti (a) e Mosti (c, Juventus), Marconi (d), Palazzi (c) e Rauti (a, Palermo), Galli (c) e Iocolano (c, Lecco), Franco (d, Pro Sesto), Morosini (c, Feralpisalò), Chiricò (a, Ascoli), Gliozzi (a, Cosenza), Anastasio (d, Rijeka), Origlio (d, fine contratto)

PESCARA M. Oddo (nuovo) Valdifiori (c, Spal), Ceter (a, Chievo), Del Favero (p, Piacenza), Arlotti (a, Monaco), Riccardi (c, Roma), Ventola (d, Cittadella), Omeonga (c, Hibernian), Jaroszynski (d) e Maistro (c, Salern.), Asencio (a, Cosenza), Bocchetti (d, Verona), Capone (c) eNzita (d, Perugia),Bellanova (d) e Guth (d, Atalanta), Fernandes (c, Juve), Antei (D) e Vokic (c, Benevento) Palmiero (c) e Pucciarelli (a, Chievo), Zappa (d, Cagliari), Bettella (d, Monza), Melegoni (c, Parma), Clemenza (c, Juve), Bojinov (a) e Chochev (c, Levski), Kastanos (c, Frosinone), Kanoutè (c, Bruges),Maniero (a,Avellino),DelGrosso (d, Giulianova), Bruno (c, Casarano), Borrelli(a, Cosenza), Campagnaro (d) e Farelli (p, f.c.)

PISA L. D’Angelo (confermato) Quaini (c) e Sibilli (a, AlbinoLeffe), Loria (p, Juventus), Alberti (a, Paganese), Kucich (p, Cavese), Palombi (a, Cremonese), Mazzitelli (c, Entella) Gori (p, Juventus), Ingrosso (d, Cosenza), Fabbro (a, Chievo), Pinato (c, Cremonese), Dekic (p, Casertana), Pompetti (c, Cavese), Minesso (c, Perugia), D’Egidio (p) e Moscardelli (a, fine contratto)

PORDENONE A. Tesser (confermato) Diaw (a, Cittadella), Falasco (d, Perugia), Calò (c) e Mallamo (c, Juve Stabia), Chrzanowski (d, Lechia Danzica), Rossetti (c, Avellino), Butic (a, Cesena), Magnino (c, Feralpisalò), Berra (d) e Scavone (c, Bari), Musiolik (a, Rakow), Perisan (p, Udinese) Candellone (a) e Semenzato (d, Bari), Gasbarro (d, Padova), Mazzocco (c, Entella), Strizzolo (a, Cremonese), Bocalon (a, Venezia), Burrai (c, Perugia), Di Gregorio (p, Monza), Almici (d, Verona), De Agostini (d, Cjarlins Muzane), Chiaretti (c, fine contratto)

REGGIANA M. Alvini (confermato) Cerofolini (p, Casertana), Germoni (d, Juve Stabia), Gyamfi (d, Benevento), G. Zampano (d, Cesena), Muratore (c, Juventus), Pezzella (c, Modena), Cambiaghi (a, Atalanta), Voltan (a, Vis Pesaro), Mazzocchi (a, Südtirol), Ajeti (d, Vejle Boldklub), Gatti (d, Fano) Narduzzo (p, Siena), Scappini (a, Modena), Favale (d, Cesena), Pellizzari (d, Legnago), Favalli (d, Perugia), Serrotti (c) e Spanò (d, fine contratto)

REGGINA D. Toscano (confermato) Menez(a,ParisFC),Lafferty (a, Sunderland), Crisetig (c, Mirandes), Folorunsho (c, Bari), Faty (c, Ankaragucu), Peli (c, Como), Delprato (d) e Plizzari (p, Livorno), Stavropoulos (d,Panionos),Charpentier (a,Avellino), Di Chiara (d, Perugia), Cionek (d, Spal), Vasic (a, Akropolis), Situm (a, Kayserispor), Marcucci (c, Imolese) Bresciani (d, Livorno), Blondett (d), Corazza (a) e Rubin (d, Alessandria), Reginaldo (a) e Sarao (a, Catania), Paolucci (c, Monopoli), De Francesco (c, Avellino), Doumbia (a, Carrar.), Nielsen (c, Pro Verc.), Marchi (d, Ravenna), Garufo (d, Catanzaro), Sounas (c, Perugia), Bertoncini (d, Como)

SALERNITANA F. Castori (nuovo) I Casasola (d, Cosenza), Veseli (d, Le Mans), A. Anderson (c) e Guerrieri (p, Lazio), Kupisz (c) e Schiavone (c, Bari), Gyomber (d, Perugia), Tutino (a, Empoli), Belec (p, Apoel), Bogdan (d, Livorno), D’Andrea (a, Fiuggi), Antonucci (a, Vitoria Setubal), Baraye (d, Padova), Barone (a, Perugia), Adamonis (p, Sicula L.) Vannucchi (p, Padova), Akpa Akpro (c), De Matteis (p) e Kiyine (c, Lazio), Jaroszynski (d) e Maistro (c, Pescara), Billong (d, Hatayspor), Jallow (a, Vicenza), Migliorini (d, Novara), Curcio (d, Padova), Russo (d, Bisceglie), Cerci (a), Heurtaux (d) e Rosina (a, fine contratto)

SPAL P. Marino (nuovo) M. Gomis (p, Kukesi), Dickmann (d) e Sa. Esposito (c, Chievo), Spaltro (d, Cavese), Brignola (a) e Viviani (c, Livorno), Jankovic (a, Crotone), Paloschi (a, Cagliari), M. Sala (d, Entella), Ranieri (d) e Sernicola (d, Ascoli), Okoli (d, Atalanta), Moro (a, Genoa), Se. Esposito (a, Inter), Raitanen (d, Fortuna Sittard) Letika (p, Club Brugge), Zukanovic (d, Karagumruk), Fares (c, Lazio), Reca (d, Atalanta), J. Sala (d, Spezia), Dabo (c, Benevento), Valdifiori (c, Pescara), Cerri (a, Cagliari), Petagna (a, Napoli), Cionek (d, Reggina), Felipe (d, fine contratto)

VENEZIA P. Zanetti (nuovo) Svoboda (d, Wattens), Crnigoj (c, Lugano), Bjarkason (a, Akranes), Johnsen (a, PEC Zwolle), Ferrarini (d, Pistoiese), Taugourdeau (c, Trapani), Bocalon (a, Pordenone), Di Mariano (a) e Forte (a, Juve Stabia), Mazzocchi (d, Perugia), Karlsson (a, Vikingur) Casale (d, Empoli), Riccardi (d, Catanzaro), Fiordaliso (d, Cremonese), Lollo (c) e Montalto (a, Bari), Lakicevic (d, Genoa), Caligara (c, Cagliari), Longo (a, Vicenza), Firenze (c) e Zigoni (a, Novara), Monachello (a, Modena), Zuculini (c, Defensor), Suciu (c, fine contratto)

VICENZA D. Di Carlo (confermato) Meggiorini (a, Chievo), Ierardi (d, Südtirol), Beruatto (d, Juventus), Dalmonte (c, Trapani), Gori (a, Arezzo), Perina (p, Cosenza), Jallow (a, Salernitana), Longo (a, Venezia), Da Riva (c, Atalanta) Albertazzi (p, Picerno), Bianchi (d, Mantova), Saraniti (a, Palermo), Arma (a) e Zarpellon (c, Virtus Verona), Pizzignacco (p, Legnago), Liviero (d) e Tronco (a, fine contratto)