LECCE – Stepinski, parola di bomber: “Per i giallorossi ho rinunciato alla A. Voglio fare gol pesanti”

Ultimo elemento a rinforzare l’attacco giallorosso, Mariusz Stepinski è stato presentato quest’oggi alla stampa di Lecce, dicendosi pronto a lottare per i suoi nuovi colori.

“Quando il mio procuratore mi ha detto dell’ipotesi Lecce, il nostro indirizzo era stata una risposta subito affermativa. Ed appena ho conosciuto il mister, visto la squadra e conosciuto i dirigenti, avevo capito immediatamente di aver fatto la scelta giusta. Non mi interessa fare proclami, non ho mai voluto dichiarare quello che avrei fatto prima di farlo. Mi interessa soltanto pensare di gara in gara, di domenica in domenica. Posso soprattutto sfruttare dentro l’area quello che so fare. Vedendo le qualità dei miei compagni, so che mi possono arrivare tanti palloni e che ho il dovere di sfruttarli al meglio. So bene di essere ad un punto di svolta della mia carriera, in cui sarà fondamentale dare il massimo per far vedere la mia pasta. Di certo è un rischio scendere di categoria, ma se vuoi ottenere tanto dal calcio qualche rischio devi prendertelo. Poi vedremo se la scelta è quella giusta, ma io penso che Lecce è quella migliore che potessi fare”.