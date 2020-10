SERIE D/H – Il Giudice sportivo della 1ª giornata e la nuova classifica dopo il recupero Lavello-Molfetta

Il riepilogo degli affari conclusi nel calciomercato estivo, squadra per squadra, nel campionato di Serie B 2020-21. SERIE B ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI ASCOLI V. Bertotto (nuovo) Gerbo (C, Crotone), Sarr (P, Fano), Ndiaye (P, Atalanta), Saric (C, Carpi), Sarzi Puttini (D, Carpi), Buchel (C, Juve Stabia), Donis (C, Panathinaikos), Avlatonis (D, Sturm Graz), Spendlhofer (D,…