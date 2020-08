SERIE B – Playoff e playout, si entra nel vivo: risultati e programma

Siamo alle battute finali della post-season di Serie B 2019/20. Ieri sera il Pescara si è aggiudicato gara 1 dei playout battendo per 2-1 il Perugia. Umbri in vantaggio al 40′ con Kouan, poi nella ripresa il ribaltone dei padroni di casa, in gol prima con Galano, al 58′, poi con un rigore di Maniero, al 68′. Venerdì alle 21 la sfida di ritorno.

Tra sabato e domenica, invece, si sono disputate le gare d’andata delle semifinali playoff, che eleggeranno la terza promossa in Serie A dopo Benevento e Crotone. Pesante il successo esterno del Pordenone, per 1-0, sul campo del Frosinone (gol di Tremolada nelle battute finali); seria ipoteca sulla finale anche per il Chievo che, con due gol nei primi nove minuti, regola lo Spezia sul terreno amico (Djordevic e Segre).

Tra questa sera e domani sera si completano le semifinali: alle 21 Spezia-Chievo, alla stessa ora di domani Pordenone-Frosinone.