SERIE B – Pisa-Lecce domina su tutto: programma e arbitri della 17ª giornata

Comincia nel pomeriggio, con la sfida tra Cremonese e Crotone, la diciassettesima giornata di Serie B, che proseguirà in serata con l’interessante duello tra Ternana e Benevento.

Pisa e Lecce scenderanno in campo domani alle 16.15. Prima contro seconda, miglior difesa contro miglior attacco, il confronto diretto tra nerazzurri e giallorossi si presenta da solo ed è uno dei “must” del campionato cadetto. Quello di domani, sarà il diciannovesimo incontro tra Pisa e Lecce giocato all’ombra della Torre pendente. Sino ad oggi, il Lecce ha vinto solamente tre volte, l’ultima delle quali, nel mese di aprile scorso, 0-1 con gol di Coda su rigore. Vittoria che fu contestata dai padroni di casa per via di un presunto rigore non assegnato per fallo di Maggio su Palombi. Negli annali c’è anche una semifinale playoff, giocata nel giugno 2008 e vinta dal Lecce per 0-1 con gol di Tiribocchi. Quel Lecce, poi, andò filato in Serie A con Papadopulo allenatore.

Prima dell’inizio della gara, ci sarà il giro d’onore per Davide Moscardelli, ex calciatore di Pisa ma anche del Lecce in Lega Pro.

Arbitro internazionale per la sfida dell’Arena Garibaldi: dirigerà le operazioni, Daniele Orsato di Schio. Il bilancio: quattro vittorie, quattro sconfitte, due pareggi (dati wlecce.it).

Il programma e le designazioni:

ven. ore 18

Cremonese-Crotone: Matteo Marcenaro di Genova (Rossi C.-Garzellli; IV Longo E.; VAR Manganiello-Imperiale)

ven. ore 20.30

Ternana-Benevento: Francesco Meraviglia di Pistoia (Lanotte-Liuzzi; IV Perenzoni; VAR Maresca-Colarossi)

sab. ore 14

Cittadella-Ascoli: Andrea Colombo di Como (Macaddino-Ceccon; IV Ancora; VAR Maggioni-Rossi M.)

Monza-Frosinone: Ivano Pezzuto di Lecce (Pagnotta-Lombardi; IV Grasso; VAR Irrati-Bottegoni)

Pordenone-Cosenza: Marco Piccinini di Forlì (Scarpa-Avalos; IV Angelucci; VAR Giua-Cecconi)

Spal-Brescia: Piero Giacomelli di Trieste (Tolfo-Saccenti; IV Moriconi; VAR Abbattista-Mondin)

sab. ore 16.15

Pisa-Lecce: Daniele Orsato di Schio (Giallatini-Preti: IV Bitonti; VAR Abisso-Galetto)

dom. ore 14

Parma-Perugia: Alberto Santoro di Messina (Pagliardini-Laudato; IV Saia; VAR Chiffi-Bindoni)

dom. ore 16.15

LR Vicenza-Como: Antonio Rapuano di Rimini (Baccini-D’Ascanio; IV Nicolini; VAR Banti-Peretti)

dom. ore 20.30

Reggina-Alessandria: Giacomo Camplone di Pescara (Barone-Vigile; IV Di Cairano; VAR Paterna-Di Vuolo)

CLASSIFICA: Pisa 32 – Lecce 31 – Brescia 30 – Benevento e Monza 28 – Cremonese e Ascoli 26 – Frosinone, Perugia e Cittadella 25 – Ternana e Reggina 22 – Como 21 – Spal 20 – Parma 19 – Cosenza 15 – Alessandria 14 – Crotone 8 – LR Vicenza e Pordenone 7.

(foto: Lecce-Pisa della scorsa stagione, archivio Coribello/SalentoSport)