TENNIS – Playoff A2, Ct Lecce battuto a domicilio dal Prato. Ma che passione al Salento Tennis Center…

Secca battuta d’arresto per il Circolo Tennis Lecce “Mario Stasi” nella finale d’andata playoff del campionato di A2 a squadre. Il TC Prato ha vinto il primo round imponendosi per 5-1 ma, sui campi del Salento Tennis Center, ha vinto la passione.

Tanti gli sportivi che hanno incitato il team capitanato da Andrea Trono per tutta la durata del duello ingaggiato contro i toscani. I salentini hanno dovuto fare a meno di Franco Agamenone, punta di diamante del club, fermato da un infortunio. Nei singolari, Juan Ignacio Iliev ha perso al terzo set contro Mattia Bellucci al termine di un match equilibrato (7-5, 0-6, 7-5 per il tennista pratese). Giammarco Micolani si è arreso a Federico Iannaccone (vincitore per 6-1, 6-0) e Jesper De Jong ha ceduto il passo a Filip Horansky, vincitore per 7-6, 6-2. Più combattuto il confronto tra Felipe Virgili e Niccolò Baroni, che si è imposto nel terzo set col punteggio di 5-7, 6-3, 6-3.

Nei doppi gli gli ospiti si sono portati sul 5-0 con la vittoria della coppia formata da Iannaccone e Horansky che ha avuto ragione di Iliev e Virgili per 6-4, 6-2. Nelle battute finali il Ct Lecce ha dato fondo a tutte le sue energie dando vita ad una grande prova di carattere col duo composto da Micolani e De Jong, che ha vinto al tie-break contro Bellucci e Baroni con il punteggio di 6-3/4-6/10-5.

(foto: la squadra di A2 del Ct Lecce)