LECCE – Si incrementa il numero dei calciatori che non lavorano col gruppo

I biglietti per Pisa-Lecce saranno acquistabili anche online, ma solo per i residenti nella regione Puglia. Questo è quanto rende noto la società giallorossa, aggiungendo i propri ringraziamenti al presidente Balata e agli uffici della Lega B per la preziosa collaborazione.

Intanto la squadra si è allenata stamani al Via del Mare e, alla bdei calciatori che già da qualche giorno stanno lavorando a parte (Tuia, Coda, Strefezza, Di Mariano) si è aggiunto anche Gargiulo per un sovraccarico muscolare.

Domattina la rifinitura al Via del Mare, poi la conferenza stampa di Marco Baroni, attorno alle ore 13, e la partenza alla volta di Pisa, dove la squadra scenderà in campo alle ore 16.15 di sabato pomeriggio.