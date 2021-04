LA CRONACA – Cinismo e solidità, il Lecce si prende anche il match di Pisa. Coda-gol di rigore

Il Lecce non si ferma ed arriva al sesto successo di fila, vincendo a Pisa 0-1. A deciderla è un rigore realizzato dal capocannoniere Coda, decisivo in una sfida sudatissima ed equilibrata, con emozioni poco sopra la zero. In attesa del match della Salernitana, i salentini volano a +6 sul Monza.

Corini opera due cambiamenti rispetto alla Salernitana, inserendo Pisacane per Meccariello e Hjulmand per Tachtsidis. Per D’Angelo attacco di tutti ex giallorossi, con Palombi e Marconi a sorpresa insieme. Inizio match e Lecce subito propositivo. Il primo tiro è dei giallorossi al secondo minuto con Hjulmand, che dal limite manda al lato di poco. Segue una lunga fase di studio con un solo guizzo locale di De Vitis, che al 22′ chiama Gabriel alla respinta in due tempi con un destro da 35 metri. Dieci minuti e il colpo di testa di Caracciolo finisce agevolmente tra le braccia dell’estremo brasiliano. Ma poco prima, l’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara: Maggio ferma con vigoria e mestiere Palombi, che si apprestava al tiro da corta distanza: Marinelli lascia proseguire tra le proteste pisane. D’Angelo, per questo motivo, prende prima il giallo e poi il rosso. Al 41′ velenoso tentativo da fuori di Lisi: palla al lato di non molto. Solo i nerazzurri ci provano in questa fase del match, e al quarantatreesimo ancora Mazzitelli da lontano e pallone nettamente al lato. Allo scadere della prima frazione seconda offensiva giallorossa con ancora protagonista il danese Hjulmand, il cui destro stavolta è preciso ma troppo centrale per impensierire Gori, che para senza patemi.

Nel secondo tempo i giallorossi provano a essere più convinti negli attacchi, e al 50′ Pettinari si fa vedere in zona gol calciando però male e al lato da posizione defilata. Il Lecce prende campo minuto dopo minuto e arriva con facilità in area di rigore, mancando sempre il tocco decisivo negli ultimi 20 metri. Al 76′ però l’episodio che spacca il match: spunto in area di Rodriguez, il pallone arriva a Henderson che va a terra. Marinelli fischia il penalty e dal dischetto Coda insacca. Cinque minuti dopo gran ripartenza di Coda, scambio con il giovane spagnolo e tiro dal limite nettamente alto. Il Pisa si fa vedere nella ripresa solo all’87’ con un tiro da fuori di Vido lento tra le braccia di Gabriel. Nel finale il Lecce spreca un paio di ottimi contropiede e non soffre nulla dietro, portando a casa lo 0-1.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la SPAL sabato alle 14.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)