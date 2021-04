LECCE – Coda, un rigore che pesa un quintale: “Una delle partite più faticose. Vogliamo allungare la striscia di vittorie…”

Massimo Coda decide la sfida, durissima, dell’Arena Garibaldi di Pisa. Il Lecce, ora, vede l’Empoli (che, però, ha due gare in meno), ma distacca il Monza di altri due punti in attesa del match della Salernitana.

Il commento del capocannoniere del torneo, giunto a 21 reti, ai microfoni Dazn: “Una vittoria che vale un pezzo di A? È stata una delle partite più faticose, andava decisa con un episodio e abbiamo portato a casa la partita, forse non meritatamente come successo nelle altre, ma è un ottimo risultato. Ricordavamo bene il match dell’andata, quando il Pisa ci fece male in tutti i modi, ed eravamo pronti a questa partita. Se pareggi nell’aggressività, contro queste squadre viene fuori la qualità. Corini ha dato compattezza al gruppo, ma anche chi è entrato dalla panchina ha sempre dato il suo contributo e questo fa la differenza se si vuole vincere. Sesta vittoria di fila? È una striscia che vogliamo allungare, anche in vista dei prossimi scontri diretti. Andiamo avanti con questo ritmo. Il Benevento? Ormai acqua passata, anche se due anni fa vinsi il campionato ma avevo il contratto in scadenza. Quest’anno volevo fare bene col Lecce e vincere la classifica marcatori, e, per ora, ci sto riuscendo“.

(foto: M. Coda, archivio – ©SalentoSport/Coribello)