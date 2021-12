SERIE B – Pisa, D’Angelo sul big-match: “Servirà una partita d’altissimo livello per battere il Lecce”

Mister Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, ha parlato in sala stampa del match di domani contro il Lecce. C’è grande rispetto per la vicecapolista, ma anche la voglia di proseguire a fare punti e risultati.

“Sarà una partita bella da giocare, affrontiamo una squadra molto forte che ha grandissime qualità. Anche l’anno scorso il Lecce ha disputato un campionato eccelso, perdendo i playoff solo alla fine, si è rinforzato con giocatori che lo scorso anno hanno vinto la Serie B e sappiamo che non sarà una gara semplice. Il nostro modulo, con Lucca dall’inizio o senza di lui, non cambierà, come non cambierà il loro. Loro, di solito, cercano di fare la partita e comunque anche domani cercheranno di attuare la stessa modalità di gioco. Il Lecce, insieme a Benevento, Brescia, Cremonese, Monza e Parma, sono le rose più ampie di questo campionato e la classifica lo dimostra. Servirà una partita d’altissimo livello per vincere. Loro giocheranno col solito modulo e anche se non ci sarà Coda, davanti giocherà, o dovrebbe giocare, uno che l’anno scorso ha vinto il campionato di B come Olivieri. Ma il Lecce ha una rosa così ampia che non avrà problemi a sostituire dei giocatori. Loro sono una squadra offensiva? Ma lo siamo anche noi, non mi sembra che ci difendiamo molto, anzi…”.

(foto: L. D’Angelo, archivio Coribello/SalentoSport)