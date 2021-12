LECCE – Baroni presenta il big match di Pisa: “Sarà una gara bellissima. Strefezza e Di Mariano ok”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato poco fa in conferenza stampa il big match, in programma domani pomeriggio, che vedrà la sua squadra ospite del Pisa capolista all’Arena Garibaldi.

La squadra arriva bene al big match: “Stiamo tutto sommato bene, chi non si è allenato in questi giorni non lo ha fatto solo per recuperare fisiologici sovraccarichi (esclusi gli infortunati Tuia e Coda, ndr) ma è arruolabile. Di Mariano e Strefezza stanno bene, ci concediamo le ultime 24 ore per fare tutte le valutazioni del caso in merito alla formazione titolare. Sarà una bellissima gara. Occorrono poche parole per preparare queste gare che si presentano da sole. Sono le gare che ci piacciono, anche se sappiamo che saranno molto difficili“.

Sull’avversario: “E’ una squadra solida, fisica, che sa condurre la gara anche sapendo soffrire quindi se trova il gol gli si mette una partita congeniale. I dati sono importanti ma non sono così tante gare da farne una regola. Sappiamo solo che i nerazzurri stanno bene e non sono lì per caso. Hanno una proprietà importante, hanno forza tecnica ed organizzativa dunque c’era da aspettarsi questo cammino”.

Strefezza sta raccogliendo i frutti del percorso: “Lavoro a testa bassa e sono concentrato solo sullo sviluppo dei nostri ragazzi. Su di lui abbiamo avuto una visione d’insieme, ho sempre pensato che avrebbe potuto trovare questa evoluzione e si è prestato con tutto sé stesso. E’ stato ricettivo nei confronti di una strada che può dare una svolta alla sua carriera. Problemi fisici? No, però è chiaro che stanno dando tanto e si gioca in modo ravvicinato. E’ normale sentire la fatica”.

Anche Di Mariano dovrebbe esserci: “Ha avuto una distorsione alla caviglia in occasione di quel contatto accusato contro la Reggina. Nulla di grave, però, dunque sarà del match. Dobbiamo solo decidere se giocherà dall’inizio o entrerà a gara in corso”.

L’entusiasmo dei tifosi va coltivato: “Ho sempre detto che il grandissimo seguito che abbiamo in casa e fuori lo sento come una responsabilità in più che cerco di trasferire alla squadra. I tifosi fanno sacrifici economici, di viaggio, e noi attraverso prestazioni importanti vogliamo mantenere alto l’orgoglio e l’entusiasmo della nostra gente”.

Il mercato invernale si avvicina: “Noi sapevamo che non c’era un vice Coda in senso stretto, ma sapevamo anche che avevamo dei giovani interessanti da far crescere e non volevamo togliere spazio a loro. E’ chiaro che ora si apriranno delle nuove valutazioni in sede di calciomercato. In ogni caso non dobbiamo prendere per prendere, ma solo per migliorare la squadra”.

I CONVOCATI:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Samooja

DIFENSORI – Lucioni, Meccariello, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand

ATTACCANTI: Di Mariano, Olivieri, Strefezza, Burnete, Rodriguez

Non convocati: Pisacane (inf.), Benzar, Vultuar, Milli, Back, Felici, Tuia (inf.), Coda (inf.), Paganini (scelta tecnica.), Vera (scelta tecnica).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)