SERIE C/C – Nello stesso turno Bari-Taranto e Catania-Palermo: il programma della 18ª

Il diciottesimo turno di campionato del girone C è praticamente storia: nella stessa giornata infatti si giocheranno Bari–Taranto e Catania–Palermo. Rispettivamente il derby di Puglia e di Sicilia per eccellenza.

La compagine ionica è quella barese tornano ad affrontarsi dopo 29 anni di attesa. I galletti ospiteranno al “San Nicola” gli uomini di Laterza ed entrambe le compagini arrivano da un pareggio. Il Palermo è riuscito ad accorciare la distanza proprio dal Bari, grazie alla bella vittoria ottenuta nello scontro diretto con il Monopoli. I rosanero ora sono attesi dal Catania, sempre alle prese con problemi societari. Gli etnei si presentano a questo incontro dopo la sconfitta con il Latina, nonostante ciò la curva del “Massimino” è già sold out.

Il diciottesimo turno inizierà alle ore 14:30 di sabato. Ad aprire le danze ci penseranno Campobasso e Catanzaro. Dopo il cambio di panchina i calabresi hanno ottenuto una importante vittoria contro il Foggia. Gli uomini di Cudini però sono usciti sconfitti domenica scorsa dal terreno di un’altra calabrese, la Vibonese. I molisani hanno bisogno di punti per non vedere la zona calda avvicinarsi ulteriormente. Si giocherà allo stesso orario lo scontro salvezza tra Monterosi e Fidelis Andria. Le due formazioni sono separate da un solo punto, con i laziali in vantaggio. Ambedue arrivano da una sconfitta e questo potrebbe essere uno snodo cruciale per il proseguo del loro campionato. La Juve Stabia, dopo la brutta caduta di Pagani, sfiderà il Potenza. I lucani nello scorso turno hanno strappato via un punto da Torre del Greco, ma rimangono incagliati nei bassi fondi del raggruppamento. Il match che chiuderà il sabato, sarà quello dello “Zaccheria”, dove si affronteranno due squadre pugliesi. A fare visita ai satanelli sarà la Virtus Francavilla, reduce dalla vittoria di misura con il Monterosi.

Il diciottesimo turno riprenderà alle ore 14:30 di domenica. Il Picerno sfiderà la Paganese al “Curcio”. I lucani sono avanti ai campani di tre punti ed ora puntano ai playoff, mentre per gli uomini di Grassadonia l’obiettivo rimane la salvezza. Il Monopoli vuole riprendere la sua marcia dopo la sconfitta del “Barbera”. Sulla strada della compagine barese ci sarà il Latina. L’Avellino dopo il pareggio interno contro la capolista Bari, proverà a tornare alla vittoria sul campo del fanalino di coda Vibonese. Capuano dopo aver evitato l’esonero ottenendo un punto a Taranto, tenterà di strappare punti anche sul terreno della Turris.

Il programma e le designazioni della diciottesima giornata:

sab h 14:30

CAMPOBASSO-CATANZARO: Sajmir Kumara di Verona (Piedipalumbo-Centrone; IV Tomasi)

MONTEROSI TUSCIA-FIDELIS ANDRIA: Michele Delrio di Reggio Emilia (Zanellati-Piatti; IV Arcidiacono)

sab h 15

JUVE STABIA-POTENZA: Giuseppe Collu di Cagliari (Del Santo-Testi; IV Di Francesco)

sab h 17:30



FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Massimino-Bocca; IV Andreano)

dom h 14:30

AZ PICERNO-PAGANESE: Davide Di Marco di Ciampino (Galimberti-Moroni; IV Capriuolo)

CATANIA-PALERMO: Daniele Rutella di Enna (Belsanti-Politi; IV Monaldi)

MONOPOLI-LATINA: Luca Cherchi di Carbonia (Cortese-Fraggetta; IV Verrocchi)

TURRIS-ACR MESSINA: Davide Moriconi di Roma 2 (Pragliola-Pascali; IV Diop)

VIBONESE-AVELLINO: Nicolo’ Marini di Trieste (Salama-Feraboli; IV Galipo’)

dom h 17:30

BARI-TARANTO: Valerio Maranesi di Ciampino (Cavallina-Basile; IV Pirrotta)

CLASSIFICA – Bari 37 – Palermo 32 – Monopoli 30 – Turris 29 – Catanzaro e Avellino 28 – Virtus Francavilla 27 – Taranto e Foggia 24 – AZ Picerno 23 – Juve Stabia 22 – Latina e Catania 20 – Campobasso 18 – Monterosi 16 – Potenza e Fidelis Andria 15 – ACR Messina e Vibonese 13

(foto: lo stadio San Nicola di Bari, ph F. Cianciola/Wikipedia)