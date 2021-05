SERIE B – Monza, tutto da rifare. La lista (provvisoria) del campionato cadetto 2021-22

La finale per la Serie A se la giocheranno Cittadella e Venezia tra domenica e giovedì prossimo. Al varco delle semifinali playoff, sono uscite le due favorite Monza e Lecce. Dei giallorossi, abbiamo detto tutto nelle scorse ore. Anche alla squadra di Cristian Brocchi non è riuscita l’impresa di ribaltare lo 0-3 subito all’andata in casa della formazione padovana, fermandosi “solamente” al 2-0 con le reti di Balotelli e D’Alessandro. Una cocente delusione, per una società che puntava, palesemente, al massimo campionato nazionale e che non ne ha mai fatto mistero, nemmeno in campagna acquisti.

La terza squadra promossa in A, oltre a Empoli e Salernitana, sarà quindi una veneta.

Nella Serie B 2021-22, pertanto, mancano ancora due caselle: la prima, quella della perdente della finale playoff per la Serie A; la seconda, quella della vincente dei playoff di Serie C (una tra: Pro Vercelli, Sudtirol, Matelica, Renate, Albinoleffe, Modena, Feralpisalò, Bari, Palermo, Avellino, Alessandria, Padova, Catanzaro), notizia che si avrà solo il 13 giugno, il giorno della finale di ritorno.

La lista provvisoria delle partecipanti al prossimo campionato: Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, LR Vicenza, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, (perdente playoff B), (vincente playoff C).

(foto: C. Brocchi, allenatore del Monza – ph. Coribello-SalentoSport)